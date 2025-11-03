New York’ta Değişim Rüzgarı: Mamdani Seçim Yarışında Açık Farkla Önde

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: New York’ta 2025 belediye başkanlığı seçimleri, hem katılım oranı hem de siyasi atmosfer açısından son yılların en dikkat çekici yarışına sahne oluyor. Şehrin Seçim Kurulu verilerine göre, erken oy kullananların sayısı 735 bini aşarak yeni bir rekor kırdı. Bu yoğun katılım, kentteki değişim talebinin ve yeni siyasi yönelimlerin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Kamuoyu araştırmalarına göre, Demokrat Parti’nin sol kanadında yer alan Zohran Mamdani, seçmen nezdinde güçlü bir destek yakaladı. Mamdani, kampanyasında konut krizine, gelir eşitsizliğine ve polis bütçesinin yeniden düzenlenmesine odaklanıyor. Genç seçmenler ve göçmen toplulukları arasında geniş bir destek bulan Mamdani’nin, New York’un siyasi dengelerini kökten değiştirebileceği yorumları yapılıyor.

Rakibi eski vali Andrew Cuomo ise daha geleneksel Demokrat seçmene sesleniyor. Ancak analistler, Cuomo’nun geçmişteki skandallar ve merkez çizgideki politikalarının, toplumun değişim arzusunu karşılamada yetersiz kaldığını belirtiyor.

New York’taki seçim gözlemcileri, bu yarışın yalnızca bir belediye başkanlığı mücadelesi olmadığını, aynı zamanda kentin gelecekteki yönünü ve Amerika’daki sol hareketin ivmesini göstereceğini vurguluyor.

Erken oy verme süreci hafta sonuna kadar devam edecek. Seçim günü ise sandıkların başına milyonlarca New Yorklu gidecek. Katılım oranının yüksekliği, Mamdani’nin “halkın sesiyle yönetilen bir şehir” vurgusunu daha da güçlendiriyor.