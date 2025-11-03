Katar’dan Avrupa’ya Uyarı: LNG Sevkiyatları Sürdürülebilirlik Yasası Yumuşatılmazsa Duracak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Katar Enerji Bakanı Saad el-Kaabi, Avrupa’ya yönelik enerji ihracatıyla ilgili net bir mesaj verdi. Kaabi, Avrupa Birliği’nin enerji sektörüne ilişkin sürdürülebilirlik yasasında herhangi bir esneklik sağlamaması durumunda, Katar’ın LNG sevkiyatlarını durdurabileceğini söyledi.

Bakan, yaptığı açıklamada, “Katar, enerji üretiminde ve ihracatında uluslararası kurallara uymaya devam ediyor. Ancak üretici ülkelerin hakları ve enerji güvenliği de korunmalıdır. Avrupa, sürdürülebilirlik yasasında üretici ülkelerin gerçeklerini dikkate almalıdır,” ifadelerini kullandı.

Enerji uzmanları, Katar’ın bu açıklamasını, küresel enerji krizinin ve Avrupa’nın artan LNG talebinin ortasında atılmış güçlü bir adım olarak değerlendiriyor. Kaabi’nin mesajı, sadece ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir uyarı niteliği taşıyor.

Avrupa Birliği yetkilileri, Katar’ın enerji arzının kesilmesi halinde kıta genelinde fiyatların yükselme riskiyle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlar, Katar gibi üretici ülkelerin pazarlık gücünün, enerji güvenliği ve sürdürülebilirlik politikalarının şekillenmesinde belirleyici olduğunu belirtiyor.

Kaabi’nin açıklamaları, enerji ihracatında üretici haklarını ve ekonomik çıkarları savunan ülkelerin sesini bir kez daha uluslararası kamuoyuna duyurmuş oldu.