İran, Şehit Heniye Suikastına Karşı Stratejik Yanıtını Açıkladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini, basın mensuplarına verdiği açıklamada, Şehit İsmail Heniye’ye yönelik suikast girişiminin bölgedeki istikrarı hedefleyen bir provokasyon olduğunu belirtti. Naini, Tahran’ın saldırıya anında karşılık verdiğini ve operasyonların hem askeri hem de stratejik planlama ile yürütüldüğünü ifade etti.

Tuğgeneral, açıklamasında 12 Günlük Savaş’ın seyrini detaylandırarak, İran ve direniş ekseninin koordineli adımlarla düşmanın hamlelerini boşa çıkardığını söyledi. “Bu saldırı, yalnızca bir kişiye yönelik değildi; bölgeye yönelen tehditlere karşı direnişin bütünlüğünü sınama girişimiydi. İran, bu provokasyona hazırlıklıydı ve gereken cevabı stratejik bir hassasiyetle verdi,” dedi.

Naini ayrıca, operasyon sürecinde bölgedeki istihbarat ve koordinasyon çalışmalarının kritik rol oynadığını vurguladı. “Her adım önceden planlandı ve düşmanın olası hamleleri hesaplandı. Şehit Heniye’nin güvenliği ve bölgedeki istikrar, en yüksek önceliğimizdi,” ifadelerini kullandı.

Analistler, Tuğgeneral’in açıklamalarının, İran’ın sadece askeri güç kullanmakla kalmayıp aynı zamanda diplomatik ve stratejik araçlarla da direniş ekseninin güvenliğini sağladığını gösterdiğini belirtiyor. Bölge gözlemcileri, Tahran’ın bu tür provokasyonlara karşı koordineli ve kararlı yaklaşımının gelecekte benzer saldırıları caydırıcı bir unsur olabileceğini kaydediyor.