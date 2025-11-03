Hizbullah Yeni Doktrin Kuruyor: Sessiz Stratejik Dönüşüm

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnanlı askeri uzman ve emekli Tuğgeneral İlyas Hanna, Hizbullah’ın son dönemde askeri faaliyetlerinde dikkat çekici bir değişim yaşandığını söyledi. Hanna, hareketin uzun yıllar boyunca sürdürdüğü “caydırıcılığa dayalı savunma stratejisi” yerine, giderek daha fazla “yeniden yapılanma ve doktrin değişikliği” üzerinde yoğunlaştığını belirtti.

Uzman, bu dönüşümün örgüt içinde sessiz ancak kararlı biçimde yürütüldüğünü, hedefin hem yapısal hem de coğrafi düzlemde yeni bir askeri denge kurmak olduğunu ifade etti. Ona göre Hizbullah, güney Lübnan’daki geleneksel savunma hatlarının ötesinde, daha geniş bir coğrafyada taktik esneklik kazanmayı amaçlıyor.

Hanna, bu stratejik kaymanın bölgesel dengeleri de etkileme potansiyeline dikkat çekti. Özellikle İsrail ile yaşanan gerilim bağlamında, bu yeniden yapılanmanın Hizbullah’a beklenmedik operasyonel avantajlar kazandırabileceğini belirtti.

Lübnanlı analist, “Örgüt artık yalnızca mevcut gücünü korumaya değil, geleceğin savaş biçimlerine uyum sağlayacak bir yapı kurmaya çalışıyor” değerlendirmesinde bulundu.