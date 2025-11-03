Ateşkes İçin Üç Başkent Harekette: Gazze’de Diplomatik Zaman Yarışı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze Şeridi’ndeki geçici ateşkesin geleceği yeniden belirsizliğe sürüklenirken, Mısır, Katar ve Türkiye arasında yoğun bir diplomasi trafiği yaşanıyor. Bölgedeki üç başkent de, tarafları yeni bir ateşkes uzlaşısına ikna etmek amacıyla birbirleriyle koordineli şekilde girişimlerini sürdürüyor.

Kahire kaynakları, Mısır’ın hem Filistinli direniş hareketleriyle hem de uluslararası temsilcilerle doğrudan temas halinde olduğunu bildiriyor. Katar ise özellikle arabuluculuk kanallarının açık kalmasını sağlamak için Hamas heyetiyle istişarelerini sıklaştırmış durumda.

Ankara da sürece siyasi ve insani yönlerden katkı sağlamaya çalışıyor. Türk diplomatik kaynaklar, kalıcı bir ateşkes olmadan bölgede hiçbir insani yardım mekanizmasının sağlıklı işlemeyeceğini vurguluyor.

Öte yandan İsrail’in müzakerelerdeki tavrı sürecin en hassas noktasını oluşturuyor. Tel Aviv yönetiminin, önceliği yalnızca elindeki esirlerin cesetlerinin iadesine vermesi, yeni bir anlaşma zeminini daraltıyor.

Diplomatik çevreler, mevcut tabloyu “zamanla yarış halinde sürdürülen bir diplomasi” olarak tanımlıyor. Ateşkesin tamamen çökmesi durumunda, bölgedeki insani krizin daha da derinleşeceği uyarısı yapılıyor.