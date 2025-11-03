Lübnanlı Vekil Feyyad: İsrail’in Barbarlığına Karşı Meşru Müdafaa Hakkımızdan Vazgeçmeyeceğiz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan’da Direnişe Vefa İttifakı milletvekili Ali Feyyad, İsrail güçlerinin son saldırılarında hayatını kaybeden siviller için düzenlenen toplu cenaze töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Feyyad, saldırıların yalnızca askeri hedeflere değil, sivil yerleşimlere ve altyapıya yöneldiğini dile getirerek, “Bu açık bir barbarlıktır. Halkımızın meşru müdafaa hakkı, uluslararası hukuk çerçevesinde en doğal haktır ve bundan asla vazgeçmeyeceğiz,” dedi.

Feyyad, “Lübnan halkı sabrını korurken, direnişin varlığı ülkemizin onuru ve özgürlüğü için bir garantidir,” ifadelerini kullandı. Konuşması sırasında kalabalığın sık sık “direnişe destek” sloganları attığı görüldü.

Törende yer alan diğer siyasetçiler ve kanaat önderleri de İsrail’in eylemlerini kınayarak uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdi. Katılımcılar, saldırılarda hayatını kaybedenlerin “şehitlik” mertebesine ulaştığını ifade ederek, direnişin sürdürüleceği mesajını verdi.