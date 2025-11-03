İsrail’den Lübnan’a Yeni Saldırı Tehdidi: Netanyahu ve Katz Gerilimi Tırmandırdı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Ortadoğu’da gerilim hattı bir kez daha Lübnan-İsrail sınırına kaydı. İsrail’den yapılan son açıklamalarda, kuzey cephesinde “güvenlik riski” gerekçesiyle geniş çaplı bir askeri operasyon ihtimali gündeme getirildi. Başbakan Binyamin Netanyahu, hükümet toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, “Hizbullah ciddi bir hata yapmak üzere. İsrail ordusu her türlü senaryoya hazır” ifadelerini kullandı.

Netanyahu’nun sözlerinin hemen ardından konuşan Savunma Bakanı Yoav Katz, Lübnan hükümetini hedef alarak, “Ülkenizde direnişin yeniden güçlenmesine göz yummanız, sonuçlarına katlanmanız anlamına gelir” dedi. Katz, ordunun kuzeyde yoğun askeri yığınak yaptığını da doğruladı.

Lübnan tarafı ise İsrail’in tehditkâr söylemini “psikolojik savaş” olarak nitelendiriyor. Direnişe yakın kaynaklar, “Her türlü saldırıya yanıt verecek güçteyiz. Ulusal egemenlik, teslimiyetle değil, direniş iradesiyle korunur” açıklamasını yaptı.

Gözlemciler, Netanyahu hükümetinin iç politikadaki sıkışmışlığı ve Gazze’de süren savaşın baskısı nedeniyle kuzey cephesini genişletme riskini göze alabileceğini değerlendiriyor. Ancak analistlere göre, böyle bir adım bölgesel bir çatışmayı tetikleme potansiyeli taşıyor.