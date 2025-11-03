  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Washington Yeni Şam Yönetimine Yaklaşıyor: “Suriye Dosyasında Başarı Arayışı”

3 Kasım 2025 - 18:51
News ID: 1746242
Washington Yeni Şam Yönetimine Yaklaşıyor: “Suriye Dosyasında Başarı Arayışı”

ABD’nin Suriye politikasında yeni bir sayfa açma çabaları dikkat çekiyor. Uzmanlar, son dönemdeki temasların Washington’un “yeni rejimi kabullenme” ve Suriye sahasında diplomatik bir kazanım elde etme arayışının işareti olduğunu belirtiyor.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD yönetiminin Suriye dosyasına yönelik diplomatik adımları yeniden hız kazandı. Başkent Washington’da yapılan son görüşmelerde, Suriye’deki mevcut yönetimle sınırlı da olsa temasa geçilmesi ve bölgesel dengelerde “yeni bir açılım” arayışı öne çıktı.

Diplomatik kaynaklara göre, söz konusu ziyaret ABD’nin “Suriye rejimini tamamen dışlamaktan” vazgeçtiği yönünde değerlendiriliyor. Bir analist, “Bu ziyaret, Washington’un yeni rejimi kucaklama ve Suriye’de bir tür başarı hikayesi oluşturma çabasının parçası” ifadelerini kullandı.

Gözlemciler, bu yaklaşımın özellikle İran ve Rusya’nın artan nüfuzuna karşı stratejik bir denge arayışıyla bağlantılı olduğunu vurguluyor. Ancak bazı çevreler, bu adımın “rejime meşruiyet kazandırma riski” taşıdığı görüşünde.

Bölgesel kaynaklar ise, Suriye’deki insani kriz ve yeniden yapılanma sürecinin, ABD’nin politik esneklik göstermeye zorlayan temel etkenler arasında olduğunu hatırlatıyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha