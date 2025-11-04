Tel Aviv’de Kan Yasası: Knesset’ten Filistinli Esirlere İdam Onayı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail’de işgal politikalarını kurumsallaştıran yeni bir adım daha atıldı. Knesset’in Güvenlik Komitesi, Filistinli tutsakların idam edilmesine izin veren yasa tasarısını kabul etti. Tasarının, Başbakan Benyamin Netanyahu’nun öncülüğünde hazırlanarak koalisyon protokollerine dâhil edildiği bildirildi.

Siyonist rejim kaynaklarına göre yasa tasarısı, “güvenlik suçlarından” hüküm giyen Filistinlilerin idam edilmesini mümkün kılacak. İnsan hakları kuruluşları ise bu girişimi, “uluslararası hukukun ve insanlığın temel değerlerinin açık ihlali” olarak değerlendiriyor.

Filistinli direniş grupları, söz konusu tasarının “siyonist rejimin çaresizliğini ve moral çöküntüsünü” yansıttığını belirterek, “bu tür adımlar direnişi bastırmak yerine daha da güçlendirecektir” açıklamasında bulundu.

Uzmanlar, Netanyahu hükümetinin iç krizleri ve artan toplumsal öfkeyi bastırmak için “kan ve korku siyasetine” yöneldiğini vurguluyor. Gözlemcilere göre bu yasa, İsrail’in yalnızca Filistinlilere değil, uluslararası toplumun vicdanına da meydan okuması anlamına geliyor.

Direniş eksenine yakın çevreler, bu gelişmeyi “Gazze ve Batı Şeria’da yeni bir intifadanın habercisi” olarak yorumluyor.