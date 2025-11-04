Ankara-Bağdat Mutabakatı: Su Karşılığı Petrol Formülü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Ankara ve Bağdat yönetimleri, yıllardır süren Fırat-Dicle su paylaşımı anlaşmazlığında yeni bir dönemi başlatabilecek bir mutabakata vardı. Irak’ın su altyapısını geliştirmeyi hedefleyen anlaşma kapsamında, Bağdat yönetimi petrol gelirlerinin bir bölümünü Türkiye merkezli şirketlerin üstleneceği projelere tahsis edecek.

Irak hükümeti, özellikle kuraklık, altyapı yetersizliği ve iklim değişikliği nedeniyle su krizinin giderek derinleştiği bir dönemde bu mutabakatı “zorunlu bir ekonomik denge hamlesi” olarak savunuyor. Ancak anlaşma, ülke içinde farklı siyasi çevrelerde tartışmalara neden olmuş durumda.

Bazı Iraklı milletvekilleri, mutabakatın “egemenliğe zarar verebileceğini” savunurken, Ankara ise bu iş birliğini “iki ülkenin ortak menfaatlerine hizmet eden yapıcı bir adım” olarak nitelendiriyor. Türk tarafı, anlaşmanın sadece su paylaşımıyla sınırlı kalmayacağını, enerji ve altyapı alanlarında da yeni ortaklıkların önünü açacağını vurguluyor.

Analistler, anlaşmanın zamanlamasına da dikkat çekiyor. Irak seçimleri öncesinde yapılan bu mutabakatın, Bağdat yönetiminin hem iç kamuoyuna hem de bölgesel aktörlere “istikrar mesajı” verme çabası olarak değerlendiriliyor.