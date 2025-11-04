Lafarge Skandalı: Suriye’de Teröre Destek Veren Fransız Dev Şirket Yargı Önünde

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Fransız çimento devi Lafarge, Suriye savaşının en karanlık dosyalarından birinde yeniden gündemde. Paris Ceza Mahkemesi’nde görülen davada şirket, 2011–2014 yılları arasında Suriye’deki tesislerini korumak için terör örgütleriyle gizli anlaşmalar yapmakla suçlanıyor.

Fransız savcılara göre Lafarge, faaliyetlerine devam edebilmek için hem Nusra Cephesi’ne hem de IŞİD’e “koruma bedeli” adı altında milyonlarca avro aktardı. Belgelerde, şirketin bu ödemeleri “iş sürekliliğini sağlamak” gerekçesiyle yöneticiler düzeyinde planladığı belirtiliyor.

Bu dava, yalnızca bir şirketin suçu değil, Batı’nın Suriye’deki kirli savaşta nasıl ekonomik çıkarlarını korumaya çalıştığının da açık bir göstergesi olarak görülüyor. Direniş kaynaklarına göre, “Lafarge olayı” Batı’nın terörle mücadele söyleminin ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Suriye hükümeti, yıllardır bu konuda Fransa’dan hesap sorulmasını talep ederken, birçok insan hakları kuruluşu da davanın “uluslararası cezasızlık sistemine meydan okuma” niteliğinde olduğunu belirtiyor.

Analistler, Lafarge dosyasının yalnızca bir şirket davası olmadığını; Batı’nın bölgedeki vekil savaşlarını, ekonomik çıkarlar üzerinden nasıl beslediğini ortaya koyan tarihî bir sınav haline geldiğini vurguluyor.