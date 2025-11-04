Gazze’de Sessiz Soykırım: Dünya Sustukça İsrail Cesaret Buluyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze’de aylardır süren yıkım ve ölüm, uluslararası toplumun sessizliğiyle adeta normalleştiriliyor. İsrail’in sistematik saldırıları sonucu binlerce sivil yaşamını yitirirken, çocuklar ve kadınlar hedef olmaya devam ediyor. Buna rağmen Batılı hükümetler, insan hakları söylemlerini bir kenara bırakıp Tel Aviv’in suçlarını görmezden geliyor.

Uzmanlara göre bu sessizlik, sadece politik bir ikiyüzlülük değil; aynı zamanda Gazze’de yürütülen etnik temizlik sürecine dolaylı bir onay anlamına geliyor. Filistin direnişi ise tüm bu kuşatma ve acılara rağmen, topraklarını ve kimliğini savunmaya kararlı.

Birleşmiş Milletler’in etkisiz açıklamaları ve uluslararası mahkemelerin atalet içinde olması, İsrail’in işlediği suçları “cezasızlık zırhı” altına alıyor. Gazze’deki insani felaket her geçen gün büyürken, dünyanın sessizliği bu felaketin en büyük suç ortaklarından biri haline geliyor.