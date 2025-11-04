Yemen’in Kızıldeniz Hamlesi Eilat’ı Vurdu: İsrail’in Güney Limanı Felç Oldu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in Kızıldeniz kıyısındaki tek limanı olan Umm el-Reşraş (Eilat), Yemen ordusunun yürüttüğü deniz operasyonlarının ardından adeta kilitlendi. Liman Müdürü Gideon Golber, yaptığı açıklamada, “Yemen’in aylar süren saldırıları limanı tamamen felç etti. Şu an hiçbir gemi yanaşamıyor, ticaret durmuş durumda. Yeniden faaliyete geçmemiz için bir çözüm görünmüyor,” ifadelerini kullandı.

Eilat Limanı’nın devre dışı kalması, İsrail ekonomisine ağır bir darbe vurdu. Ülkenin güney ticaret hattında stratejik bir konuma sahip olan limanın kapanması, ithalat ve ihracat akışını büyük ölçüde aksattı. Ekonomi çevreleri, özellikle enerji, gıda ve sanayi ürünlerinin tedarikinde ciddi sıkıntılar yaşandığını belirtiyor.

Askerî uzmanlar ise, Yemen’in Kızıldeniz’deki operasyonlarını yalnızca askeri bir hamle olarak değil, aynı zamanda İsrail’e yönelik ekonomik bir abluka stratejisi olarak nitelendiriyor. Kızıldeniz’deki deniz trafiğinin direniş ekseni güçleri tarafından hedef alınması, Tel Aviv yönetimini güvenlik açısından yeni bir krizle karşı karşıya bıraktı.

Yemen ordusu, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda, “Filistin halkı üzerindeki saldırılar son bulmadıkça Kızıldeniz’in siyonist gemilere açık olmayacağını” defalarca vurgulamıştı. Bugün gelinen noktada bu sözler, Eilat Limanı’nın sessizliğinde yankı buluyor.