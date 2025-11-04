Bahçeli’den “İmralı” Açıklaması: MHP, Görüşme Heyetine Katılmaya Hazır

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Terörsüz Türkiye” hedefini yineleyen Bahçeli, son günlerdeki tartışmalara da değinerek, “Hem Öcalan’ın hem de Demirtaş’ın arasına mayın döşemek suretiyle bu süreci baltalamak isteyenlerin potansiyel hazımsızlıklarını görüyoruz,” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Meclis’te kurulacak bir komisyonun İmralı ile temas kurmasının sürece katkı sağlayacağını savundu. “Meclis’ten seçilecek milletvekillerinin İmralı’ya giderek ilk ağızdan ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci çok daha güçlendirecektir. MHP böyle bir heyete katılmaya hazırdır,” dedi.

Bahçeli’nin bu açıklamaları, son dönemde hem Ankara kulislerinde hem de kamuoyunda yeniden gündeme gelen “İmralı ile diyalog” tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı.

Siyasi çevreler, MHP liderinin bu çıkışını “kontrollü normalleşme” ve “devlet aklıyla uyumlu bir dengeleme hamlesi” olarak yorumladı.

Parti kaynakları ise, Bahçeli’nin “terörsüz Türkiye” ifadesinin altını özellikle çizdiğini ve bu söylemin, “devletin güvenlik politikasıyla uyumlu bir milli strateji” vurgusu taşıdığını belirtti.