İsrail Ordusunda Skandal: Filistinli Tutukluya İşkence Görüntüleri Tel Aviv’i Sarstı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail kamuoyu, Filistinli bir tutukluya yönelik işkence ve cinsel saldırı görüntülerinin sızmasıyla büyük bir skandalın ortasına düştü. Sosyal medyada hızla yayılan video, işgal rejiminin uzun süredir gizlemeye çalıştığı hapishane gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Olayın ardından, görüntülerin çekildiği sırada onay verdiğini itiraf eden İsrail Askerî Başsavcısı Yifat Tomer-Yerushalmi’nin tutuklandığı açıklandı. Askerî kurumlarda başlayan soruşturma, kısa sürede hükümete sıçradı. Muhalefet, Başbakan Binyamin Netanyahu’yu “yargı sürecine müdahale ederek olayı örtbas etmeye çalışmakla” suçluyor.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, söz konusu görüntülerin Gazze savaşında gözaltına alınan Filistinli tutuklulara yönelik sistematik işkencenin sadece küçük bir parçası olduğu belirtiliyor. İnsan hakları örgütleri ise olayın münferit değil, “kurumsal bir şiddet politikasının sonucu” olduğunu vurguluyor.

Tel Aviv Üniversitesi’nden hukuk uzmanları, bu olayın ordu içinde uzun süredir biriken memnuniyetsizliği açığa çıkardığını ifade ediyor. Uzmanlara göre, askerî etik ve insan hakları ihlalleri artık iç politikada “kriz eşiğini” aşmış durumda.

Filistin tarafı ise, bu olayın “İsrail’in gerçek yüzünü” bir kez daha gösterdiğini belirterek uluslararası soruşturma çağrısında bulundu.