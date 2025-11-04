  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Levy Uyardı: “Muhalefet de Ben-Gvir’e Yaklaşıyor — Oy Hakkını Askere Bağlamak Tehlikeli Bir Eşik”

4 Kasım 2025 - 17:43
News ID: 1746592
Levy Uyardı: “Muhalefet de Ben-Gvir’e Yaklaşıyor — Oy Hakkını Askere Bağlamak Tehlikeli Bir Eşik”

İsrailli yazar Gideon Levy, ülkedeki siyaset yelpazesinin tehlikeli bir kayma yaşadığını ve bu kaymanın muhalefete kadar uzandığını belirtti. Askerlik hizmeti yapmayanların oy hakkının sınırlandırılması önerileriyle beraber, demokraside normların hızla değiştiğini vurguluyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in önde gelen gazetecilerinden biri olan Gideon Levy, son yazısında ülkedeki siyaset alanının giderek radikalleştiğini ifade etti. Özellikle muhalefet liderlerinden Yair Lapid ve Naftali Bennett’in, aşırı sağcı politikalarıyla bilinen Itamar Ben-Gvir’in söylemlerine yaklaşmasının alarm sinyali verdiğini aktarıyor.

Levy, dikkat çeken bir öneriye dikkat çekiyor: askerlik yapmamış ya da askeri hizmette görev almamış kişilerin oy hakkını sınırlandırma fikrinin tartışması. Ona göre bu öneri, demokrasi açısından kritik haklardan biri olan oy kullanma hakkının “askerlik” gibi bir şartla bağlanması anlamına geliyor. Böylece vatandaşlık statüsünde “haklı” ve “ikincil” gruplar ayrımı oluşabilir.

Yazar, bu eğilimin arkasında güvenlik söyleminin toplumda yaygınlaşması ve “biz–onlar” kutuplaşmasının derinleşmesinin yattığını belirtiyor. Bu kutuplaşma, toplumsal grupların eşit yurttaşlık koşullarına sahip olmasını zorlaştırıyor.

Siyaset uzmanları da Ben-Gvir’in ekonomi ya da toplum politikalarından çok, “ortak vatandaşlık hakkı” gibi temel demokratik normlar üzerindeki etkisiyle öne çıktığını aktarıyor. Bu durum, yalnızca bireysel hakların değil, siyaset kurumlarının demokratik meşruiyetinin de sınanacağına işaret ediyor.

Levy’nin değerlendirmesine göre, oy hakkını askerliğe bağlayan bir yaklaşım kabul edilirse, bu sadece bir grubun radikal politikaları değil, bütün bir sistemin hızla normalleşen baskı mekanizmalarıyla karşı karşıya kalması anlamına gelir. Siyasi alan, sadece güvenlik eksenli bir söyleme sıkışmakla kalmaz; aynı zamanda “hangi vatandaş oy kullanabilir?” sorusu üzerinden yeniden düzenlenebilir.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha