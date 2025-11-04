Levy Uyardı: “Muhalefet de Ben-Gvir’e Yaklaşıyor — Oy Hakkını Askere Bağlamak Tehlikeli Bir Eşik”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in önde gelen gazetecilerinden biri olan Gideon Levy, son yazısında ülkedeki siyaset alanının giderek radikalleştiğini ifade etti. Özellikle muhalefet liderlerinden Yair Lapid ve Naftali Bennett’in, aşırı sağcı politikalarıyla bilinen Itamar Ben-Gvir’in söylemlerine yaklaşmasının alarm sinyali verdiğini aktarıyor.

Levy, dikkat çeken bir öneriye dikkat çekiyor: askerlik yapmamış ya da askeri hizmette görev almamış kişilerin oy hakkını sınırlandırma fikrinin tartışması. Ona göre bu öneri, demokrasi açısından kritik haklardan biri olan oy kullanma hakkının “askerlik” gibi bir şartla bağlanması anlamına geliyor. Böylece vatandaşlık statüsünde “haklı” ve “ikincil” gruplar ayrımı oluşabilir.

Yazar, bu eğilimin arkasında güvenlik söyleminin toplumda yaygınlaşması ve “biz–onlar” kutuplaşmasının derinleşmesinin yattığını belirtiyor. Bu kutuplaşma, toplumsal grupların eşit yurttaşlık koşullarına sahip olmasını zorlaştırıyor.

Siyaset uzmanları da Ben-Gvir’in ekonomi ya da toplum politikalarından çok, “ortak vatandaşlık hakkı” gibi temel demokratik normlar üzerindeki etkisiyle öne çıktığını aktarıyor. Bu durum, yalnızca bireysel hakların değil, siyaset kurumlarının demokratik meşruiyetinin de sınanacağına işaret ediyor.

Levy’nin değerlendirmesine göre, oy hakkını askerliğe bağlayan bir yaklaşım kabul edilirse, bu sadece bir grubun radikal politikaları değil, bütün bir sistemin hızla normalleşen baskı mekanizmalarıyla karşı karşıya kalması anlamına gelir. Siyasi alan, sadece güvenlik eksenli bir söyleme sıkışmakla kalmaz; aynı zamanda “hangi vatandaş oy kullanabilir?” sorusu üzerinden yeniden düzenlenebilir.