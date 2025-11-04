Netanyahu Orduyu Güçlendirme Sözü Verdi: Asıl Çöküş Askerlerin Ruhunda

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Tel Aviv yönetimi, Gazze’de aylardır süren savaşta ağır kayıplar verirken, Siyonist Başbakan Binyamin Netanyahu, orduyu yeniden yapılandırma ve asker sayısını artırma planlarını açıkladı. Netanyahu’nun bu açıklamaları, sahada bozulan moralin ve giderek büyüyen asker krizi gerçeğini perdelemeye yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

İsrail iç kamuoyunda yayılan haberlere göre, son aylarda cephedeki askerler arasında intihar vakaları ve psikolojik çöküntü hızla artarken, birçok askerin savaş bölgelerinden firar ettiği bildiriliyor. Ancak Netanyahu bu kritik meselelere dair hiçbir açıklama yapmayarak, Gazze’deki başarısızlığın sorumluluğunu örtbas etmeye çalışıyor.

Analistler, Siyonist rejimin askeri gücünün sayılarla değil, savaşma iradesiyle ölçüldüğünü vurguluyor. Buna rağmen, Gazze direnişi karşısında çöken moralin, Tel Aviv’in “güçlü ordu” söylemini her geçen gün daha da anlamsız hale getirdiği ifade ediliyor.

İsrail toplumunda ise savaşın uzamasıyla birlikte, “bu bedeli kim ödeyecek?” sorusu giderek daha yüksek sesle dillendiriliyor.