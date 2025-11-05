“Hammade: İsrail’le Yeni Müzakere, Direnişe İhanet Olur”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan siyasetinde tansiyon yeniden yükseliyor. Direnişe Vefa İttifakı’ndan İhab Hammade, son günlerde İsrail’le yürütülebileceği öne sürülen müzakere girişimlerini “tehlikeli bir sapma” olarak nitelendirdi. Hammade, geçtiğimiz yıl varılan deniz sınırı mutabakatına atıfta bulunarak, “O uzlaşı, direnişin caydırıcılığı sayesinde sağlanmıştı. Şimdi o kapıyı yeniden aralamak, hem siyasi meşruiyeti hem de halkın fedakârlığını hiçe saymak demektir.” ifadelerini kullandı.

Milletvekili, İsrail’in kuzey sınırında “tampon bölge” oluşturma planlarının yeni olmadığını, bunun yıllardır masada duran bir işgal stratejisinin parçası olduğunu hatırlattı. “Tel Aviv’in her ‘güvenlik’ iddiası, aslında direnişi kuşatma niyetinin kılıfıdır.” diyen Hammade, Lübnan hükümetine ulusal egemenliği zedeleyecek hiçbir sürece izin vermeme çağrısı yaptı.

Açıklamasında bölgesel aktörlere de değinen Hammade, Mısır ve Suudi Arabistan’ın son dönemdeki diplomatik temaslarına dikkat çekti. “Bazı Arap başkentlerinin normalleşme rüzgârına kapılması, direniş cephesini zayıflatmaz; tam aksine, halkın bilincini daha da keskinleştirir.” dedi.

Lübnan kamuoyunda Hammade’nin çıkışı, “egemenliğe sahip çıkma” çağrısı olarak yankı buldu. Direniş çevreleri, İsrail’in güvenlik bahanesiyle sınır hattında fiilî değişiklik yaratma girişimlerine karşı “ulusal direnişin kararlılıkla süreceğini” vurguluyor.