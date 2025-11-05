Sanaa Yönetiminden Sert Uyarı: Suudi Arabistan ve BAE “Ağır Sonuçlarla” Karşılaşabilir

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Ortadoğu’daki gerilim hattı bu kez Yemen üzerinden yeniden alevlendi. Sanaa’da kontrolü elinde bulunduran yönetim, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik sert bir uyarı yayımladı. Yetkililer, koalisyon güçlerinin ülkenin güneyinde, özellikle de Aden Havalimanı çevresinde yürüttüğü faaliyetlerin “kışkırtıcı” nitelik taşıdığını belirtti.

Direniş cephesine yakın kaynaklar, Riyad ve Abu Dabi’nin son haftalarda bölgede “fiilî kontrol alanlarını genişletme” yönünde adımlar attığını, bunun da 2019’daki kırılgan dengeyi tehlikeye soktuğunu ifade ediyor. Sanaa’daki üst düzey bir direniş lideri ise yaptığı açıklamada, “Bu tür ihlallerin devamı, karşılık bulacaktır. Sabır sınırlarımız test ediliyor. Eğer düşman provokasyonlarını sürdürürse, acı verici seçenekler devreye alınacaktır.” sözleriyle kararlılığı vurguladı.

Sanaa yönetimi, Suudi Arabistan’ın sınır bölgelerinde ve hava sahasında artan askeri hareketliliğini “egemenliğe açık saldırı” olarak nitelendiriyor. Aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri’nin güneydeki liman kentlerinde yürüttüğü ekonomik ve askeri faaliyetlerin, “ülkenin birliğini parçalama girişimi” olduğu yönünde ciddi endişeler dile getiriliyor.

Uzmanlar, Sanaa’nın açıklamalarının sadece bir uyarı değil, aynı zamanda bölgesel denkleme verilen stratejik bir yanıt olduğunu değerlendiriyor. Zira Yemen’deki direniş, son yıllarda askeri ve teknolojik kabiliyetini ciddi biçimde artırmış durumda. Özellikle insansız hava araçları ve füze sistemleriyle caydırıcılığını güçlendiren Sanaa yönetimi, “her türlü senaryoya hazır” olduklarını sık sık yineliyor.

Yemen sahasında yeni bir çatışma dalgasının patlak vermesi halinde bunun sadece ülke içi dengeleri değil, Kızıldeniz’den Umman Körfezi’ne kadar uzanan geniş bir hattı etkileyebileceği yorumları yapılıyor. Direniş kaynakları ise mesajlarını net veriyor: “Egemenliğimize dokunulursa, yanıtımız gecikmez.”