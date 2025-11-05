İsrailli Tarihçiden Uyarı: Zahran Mamdani’nin Zaferi İsrail İçin Alarm Zili

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Tel Aviv’deki akademik çevrelerde yankı uyandıran açıklamalar geldi. İsrailli tarihçi ve siyaset analisti Kobi Barada, Zahran Mamdani’nin New York Belediye Başkanlığı’na seçilmesini, İsrail açısından “siyasi bir kırılma noktası” olarak nitelendirdi. Barada, “Bu yalnızca bir yerel seçim sonucu değil; Washington’daki güç dengelerini etkileyebilecek derin bir zihniyet değişiminin göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

Barada’ya göre Mamdani’nin zaferi, Amerikan kamuoyunda giderek güç kazanan ilerici ve Filistin yanlısı bir akımın sembolü. “Artık İsrail’in ABD siyasetindeki mutlak dokunulmazlığı yok. Genç kuşaklar, İsrail’in politikalarını sorguluyor; insan hakları, işgal ve apartheid gibi kavramlar merkezî tartışma konularına dönüşüyor.” diyen Barada, bu sürecin Tel Aviv yönetimi açısından “alarm verici” olduğunu söyledi.

Tarihçi, İsrail’in özellikle Demokrat Parti içindeki bölünmeden endişe duyduğunu belirtti. “Biden yönetimi hâlâ geleneksel çizgiyi korumaya çalışıyor ama tabanda rüzgâr tersine dönmüş durumda. Üniversitelerde, sendikalarda, yerel yönetimlerde yükselen yeni sesler, İsrail’in yıllardır sürdürdüğü meşruiyet anlatısını zorluyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Zahran Mamdani’nin belediye başkanlığına yükselişi, ABD siyasetinde göçmen kökenli ilerici hareketlerin etkisini bir kez daha görünür kıldı. Hindistan kökenli, Müslüman kimliğiyle öne çıkan Mamdani, kampanya sürecinde Filistin’e destek mesajlarıyla dikkat çekmişti. Bu durum, İsrail yanlısı lobilerde ciddi bir rahatsızlık yaratmıştı.

Barada, sözlerini şu uyarıyla tamamladı: “İsrail artık dünyayı, özellikle de Amerika’yı eski ezberlerle ikna edemez. Eğer politik aklını yenilemezse, yalnızlaşma kaçınılmaz.”