Zahran Mamdani Tarih Yazdı: New York’un İlk Müslüman Belediye Başkanı “Trump’ı Yenmenin Yolunu Gösterdik” Dedi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- New York’un renkli siyasal atmosferinde dün gece tarihi bir dönüm noktası yaşandı. Hindistan kökenli, Uganda doğumlu ve Queens temsilcisi olarak tanınan Zahran Mamdani, sandıktan zaferle çıkarak kentin ilk Müslüman belediye başkanı unvanını kazandı. Yoğun katılımla gerçekleşen seçimde Mamdani, hem Demokrat Parti içindeki ilerici kanadın hem de geniş göçmen topluluklarının desteğini arkasına aldı.

Zafer konuşmasını Harlem’de binlerce destekçisinin önünde yapan Mamdani, “Bu kampanya, yoksullara, işçilere, göçmenlere ve susturulanlara ait bir kampanyaydı. Biz, New York’un kimliğini yeniden tanımladık.” diyerek alkış topladı. Konuşmasının en dikkat çekici bölümü ise Donald Trump’a yönelik mesajıydı: “Bugün New York’ta, Amerika’nın geri kalanına bir umut gönderdik. Trump’ı yenmenin yolu, halkın gücüne güvenmekten geçiyor.”

Mamdani’nin seçilmesi, Amerikan siyasetinde giderek yükselen ilerici dalganın yeni bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Kampanyası boyunca Filistin’e destek açıklamalarıyla ve sosyal adalet vurgusuyla dikkat çeken Mamdani, Wall Street’in çıkarlarına karşı emekçilerin yanında duracağını vurgulamıştı. “Bizim New York’umuz, zenginler için değil, halk için var olacak.” diyen Mamdani, kentte ekonomik adaletsizlik, evsizlik ve ırkçılıkla mücadeleyi öncelikli hedefleri arasında gösterdi.

Siyasi gözlemciler, Mamdani’nin zaferinin ulusal ölçekte yankı uyandıracağını, Demokrat Parti içinde ilerici kanadın konumunu güçlendireceğini belirtiyor. Özellikle 2026 başkanlık seçimleri öncesinde, Mamdani’nin “Trump karşıtı stratejiyi tabandan inşa etme” söylemi, partinin geleceği açısından dikkatle izleniyor.

New York sokaklarında ise dün geceden bu yana kutlama havası hâkim. Destekçileri, “Mamdani yalnızca bir belediye başkanı değil, adaletin sesi.” sloganlarıyla sabaha kadar kutlamalar yaptı.

Zahran Mamdani’nin yükselişi, yalnızca bir siyasi başarı değil; aynı zamanda Amerika’nın değişen toplumsal dokusunun da bir yansıması olarak tarihe geçecek gibi görünüyor.