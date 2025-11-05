Ensarullah’ın İttifak Çağrısı Yemen Siyasetini Sarstı: Islah Partisi’nde Derin Yarık

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yemen siyasetinde yeni bir fırtına patlak verdi. Sanaa’daki Ensarullah yönetiminin geçtiğimiz hafta yaptığı BAE karşıtı “ulusal direniş ittifakı” çağrısı, ülkedeki dengeleri kökten değiştirebilecek bir tartışmayı başlattı. Özellikle Müslüman Kardeşler’in Yemen kolu olarak bilinen Islah Partisi içinde, bu çağrı derin bir fay hattı oluşturdu.

Parti içinden edinilen bilgilere göre, pragmatik kanat Ensarullah’ın önerisini “BAE’nin güneydeki işgal politikalarına karşı ortak bir ulusal duruş” olarak değerlendiriyor. Bu kesim, Yemen’in toprak bütünlüğünü savunmak adına “mezhep ve ideoloji üstü bir direniş zemini” oluşturulması gerektiğini savunuyor. Ancak partinin radikal İhvancı damarını temsil eden grup, Ensarullah’la olası bir yakınlaşmayı “devrimci çizgiye ihanet” olarak görüyor.

Sanaa yönetimi ise çağrısının mezhepsel değil, tamamen ulusal bir temele dayandığını vurguluyor. Ensarullah sözcüsü Muhammed Abdusselam, yaptığı açıklamada, “BAE’nin Yemen’deki varlığı artık açık bir işgal niteliği taşımaktadır. Bu durum, hangi siyasi ya da ideolojik kamptan olursa olsun tüm Yemenlilerin ortak tepkisini gerektirir.” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, bu gelişmenin Yemen sahasında yeni bir siyasi denge arayışını tetikleyebileceği görüşünde. Ensarullah’ın son dönemde askeri alanda kazandığı üstünlüğü, şimdi politik düzleme taşımaya çalıştığı belirtiliyor. Öte yandan, BAE’nin desteklediği Güney Geçiş Konseyi’nin (GGK) kontrolündeki bölgelerde artan huzursuzluk, bu ittifak tartışmalarını daha da kritik hale getiriyor.

Islah Partisi içindeki bölünme, Yemen’deki güç mücadelelerinin yalnızca askeri cephede değil, ideolojik ve siyasi düzlemde de derinleştiğini gösteriyor. Direniş yanlısı çevreler, bu süreci “yeni bir ulusal mutabakatın doğum sancısı” olarak yorumlarken, karşıt kanatlar bunun “Ensarullah’ın nüfuzunu genişletme hamlesi” olduğunu savunuyor.

Sanaa’dan yükselen mesaj ise net: “Ulusal egemenlik için birleşme zamanı geldi. BAE’nin işgal projesi, ancak Yemenlilerin kendi aralarındaki ayrılıkları aşmasıyla son bulabilir.”