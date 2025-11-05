Tahran-Pekin Hattında Stratejik Dayanışma: “Tek Kutuplu Düzenin Sonu Yaklaşıyor”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Tahran ile Pekin arasındaki temaslar, küresel dengelerin hızla değiştiği bir dönemde stratejik bir anlam kazandı. İran Dışişleri Bakanı, Çinli mevkidaşıyla gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki çok boyutlu ilişkilerin sadece ekonomik değil, aynı zamanda siyasi ve güvenlik boyutunda da derinleştiğini vurguladı.

Bakan, “Tek kutuplu dünya düzeni artık sürdürülebilir değil. İran, Çin ve Rusya’nın ortak tavrı, adalet ve egemenlik ilkelerine dayalı yeni bir küresel sistemin habercisidir” dedi.

Çin Dışişleri Bakanı da görüşmede, Batı’nın “yaptırım diplomasisinin” uluslararası barışa zarar verdiğini belirterek, Pekin’in Tahran ile “karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde” iş birliğini sürdürmeye kararlı olduğunu ifade etti.

Uzmanlara göre bu temas, ABD’nin Asya’da artan nüfuz mücadelesine karşı bölgesel güçlerin ortak diplomatik cephe oluşturduğunun açık bir göstergesi. Özellikle Birleşmiş Milletler ve Şanghay İşbirliği Örgütü gibi platformlarda üç ülkenin sergilediği eşgüdüm, Batı’nın “tek sesli diplomasi” anlayışına ciddi bir alternatif oluşturuyor.

Tahran’ın bu tutumu, sadece bölgesel bağımsızlığın değil, aynı zamanda küresel adalet arayışının da sembolü olarak değerlendiriliyor.