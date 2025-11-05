Girit’te Filistin Yanlısı Gösteriler İsrailli Yolcuları Hedef Aldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yunanistan’ın turistik adalarından Girit’te tansiyon yükseldi. Filistin yanlısı göstericiler, İsrailli yolcuların bulunduğu alanlarda barikatlar kurarak geçişi engelledi. Olay yerine çağrılan polis takviye birlikleri, kalabalığı dağıtmak için devreye girdi ancak gösteriler gün boyu devam ederek Hanya’nın eski şehir merkezi sokaklarını sardı.

Tanıkların aktardığına göre, göstericiler pankartlar açtı, Filistin bayrakları taşıdı ve İsrail karşıtı sloganlar attı. Turistler ve yerel halk arasında kısa süreli panik yaşandı; bazı işletmeler ise güvenlik gerekçesiyle kapılarını erken kapatmak zorunda kaldı. Polis, olayın büyümesini önlemek için çevredeki sokaklarda güvenlik kordonları oluşturdu.

Girit yönetimi, gösterilerin barışçıl kalmasını sağlamak ve güvenliği temin etmek için önlemler alırken, olayın İsrail-Filistin krizinin küresel yankılarının Yunanistan’a da yansıdığı görülüyor. Yetkililer, bu tür provokatif hareketlerin turist trafiğini etkileyebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Analistler, Hanya’daki gösterilerin sembolik bir direniş eylemi olarak değerlendirilebileceğini belirtiyor. Özellikle Filistin meselesine uluslararası desteğin artığı bir dönemde, diaspora ve yerel aktivistlerin toplumsal eylemleri güçlendirdiği dikkat çekiyor.

Olay, Girit’in sadece turistik bir ada değil, aynı zamanda Orta Doğu politikalarının ve uluslararası krizlerin yansıdığı bir sahne haline geldiğini bir kez daha ortaya koyuyor.