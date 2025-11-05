ABD’de Sağ Cenahta İsrail Desteğine Şüphe: J.D. Vance Öncülük Ediyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD siyasetinin geleneksel çizgisinde nadiren görülen bir tartışma, son dönemde Washington’un iç gündeminde öne çıkıyor. İsrail’e verilen desteğe ilişkin şüpheler, yönetim içerisinde belirli isimlerin öne çıkmasına ve sağ cenahtaki politik aktörlerin ABD’nin dış politika rotasını sorgulamasına yol açtı. Başkan Yardımcısı J.D. Vance, bu tartışmanın merkezine oturarak, özellikle Orta Doğu’daki askeri müdahalelere karşı daha temkinli bir yaklaşımı savunuyor.

Uzmanlar, Vance’in duruşunu sadece iç politik bir hamle olarak değerlendirmiyor; aynı zamanda sağ cenahın geniş kesimlerinde yaygınlaşan “askeri maceracılıktan uzak durma” talebinin de yansıması olarak görüyor. Bu durum, ABD’nin İsrail ile olan stratejik ilişkilerinde uzun vadeli bir tartışmanın başlangıcı olabileceğine işaret ediyor.

Vance’in öncülüğünde şekillenen hareket, Kongre’de bazı politikacılar ve danışman çevrelerinde yankı buluyor. Hedef, sadece askeri müdahalelerin boyutunu sınırlamak değil, aynı zamanda ABD’nin kaynaklarını iç sorunlar ve diplomasi önceliklerine kaydırmak olarak özetleniyor. Bu politik eğilim, Washington’un İsrail’e yönelik desteğinin şekli ve kapsamı konusunda yeniden bir tartışma başlatabilir.

Politik gözlemciler, bu gelişmenin hem ABD’nin uluslararası rolünü hem de İsrail ile ilişkilerini etkileyecek potansiyele sahip olduğunu vurguluyor. İç siyasette sağ cenahın etkisinin güçlenmesi, Biden yönetiminin dış politika kararlarında daha temkinli adımlar atmasına zemin hazırlayabilir.

Kısacası, J.D. Vance ve destekçilerinin hareketi, ABD’de sağ cenahta dış politika paradigmasının değişmeye başladığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Bu değişim, sadece İsrail politikaları değil, ABD’nin Orta Doğu’daki genel stratejisini de etkileyecek bir dinamik yaratıyor.