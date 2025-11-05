ABD New York Times’a Göre Maduro’ya Yönelik Operasyon Seçeneklerini Değerlendiriyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD yönetimi, Venezuela’daki Nicolas Maduro hükümetine karşı olası askeri seçenekleri titizlikle değerlendiriyor. New York Times’ın haberine göre, Pentagon’un gündeminde üç temel senaryo bulunuyor: doğrudan hava saldırısı, özel operasyon birimleriyle hedefe müdahale ve stratejik petrol sahalarının kontrolünü ele geçirme planları.

Ancak kaynaklar, bu seçeneklerin her birinin Amerikan askerleri açısından yüksek risk içerdiğini vurguluyor. Özellikle Venezuela’nın coğrafi yapısı ve olası yerel direniş, operasyonların başarısını tehlikeye atabilecek faktörler olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, ABD’nin bu hamleye girişmesi durumunda uluslararası tepki ve bölgede jeopolitik dengelerin ciddi şekilde sarsılacağını belirtiyor.

Washington’daki karar mekanizmaları, operasyonun maliyet-fayda analizini yaparken, diplomatik ve ekonomik seçenekleri de göz önünde bulunduruyor. ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, “Her adım dikkatle hesaplanmalı; hatalı bir operasyon hem askerlerimiz hem de bölgesel istikrar için felaket olur” ifadelerini kullanıyor.

Öte yandan, New York Times’ın haberine göre kararın ertelenmesi, Başkan yönetiminin mevcut koşullarda askeri bir müdahaleye sıcak bakmadığını gösteriyor. Bu bekleyiş, Venezuela iç siyaseti ve petrol üretimi üzerinde de doğrudan etkiler yaratabilir.

Analistler, ABD’nin Maduro karşıtı seçenekleri değerlendirmesinin bölgedeki güç dengelerini yeniden şekillendirebileceğini, ancak pratikte yüksek riskler nedeniyle hareketin sınırlı kalacağını öngörüyor. Operasyonun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, kısa vadede Washington’un stratejik sabrı ve diplomatik hamlelerine bağlı olacak.