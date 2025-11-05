Çin ABD Tarım Ürünleri Vergilerini Askıya Aldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Çin, uzun süredir devam eden ticaret gerilimini yumuşatma adımı olarak ABD tarım ürünlerine uyguladığı misilleme vergilerini askıya aldı. Maliye Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, kararın iki ülke arasındaki ticaretin dengelenmesi ve tarım sektörlerinin korunması amacıyla alındığı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz dönemde Çin’den gelen bazı ürünlere uygulanan tarifeleri fentanil krizine bağlı olarak düşürmüş ve iki ülke arasındaki tansiyonu azaltmayı hedeflemişti. Çin’in bu adımı, Washington’un tarifelerdeki indirimiyle paralel bir hareket olarak yorumlanıyor ve ticaret müzakerelerinde yeni bir kapı aralıyor.

Uzmanlar, askıya alınan vergilerin özellikle mısır, soya ve diğer temel tarım ürünleri üzerinde etkili olacağını ve Amerikan çiftçileri için kısa vadede rahatlama sağlayacağını belirtiyor. Ancak, ekonomik gözlemciler, bu tür geçici önlemlerin uzun vadeli ticaret dengelerini değiştirmeye yetmeyeceği uyarısında bulunuyor.

Diplomatik açıdan bakıldığında, Çin’in hamlesi iki ülke arasındaki ilişkilerde pragmatik bir yaklaşımın sinyalini veriyor. Pekin’in amacı, misilleme politikalarını tamamen sonlandırmak değil; aksine, stratejik pazarlık gücünü koruyarak, ABD ile sürdürülebilir bir ekonomik denge oluşturmak olarak değerlendiriliyor.

Bu adım, hem Washington hem de Pekin için diplomatik manevra alanını genişletirken, küresel tarım piyasalarında fiyat dalgalanmalarının da bir miktar azalmasına yol açabilir. Çin’in vergileri askıya alma kararı, ticaret savaşlarının gölgesinde, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geleceği açısından kritik bir dönemeç olarak öne çıkıyor.