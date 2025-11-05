İsrail Ordusu Suriye Topraklarına Üç Günde Dokuz Kez Girdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suriye’nin güney sınırında gerilim tırmanıyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusu son üç gün içinde Suriye topraklarına dokuz ayrı operasyonda girdi. Operasyonlarda toplam 32 askeri aracın kullanıldığı belirtiliyor.

Deraa ve Kuneytra kırsalında yürütülen müdahalelerde tanklar ve dozerler aktif olarak görev aldı. Yerel halk, operasyonların yoğunluğu ve araçların hareketliliği nedeniyle büyük bir huzursuzluk yaşadığını ifade ediyor. Gözlemevi, operasyonların sivil yerleşim yerlerine yakın bölgelerde de gerçekleştiğini ve bazı yolların geçici olarak kapandığını aktardı.

Uzmanlar, bu tür İsrail girişimlerinin, bölgedeki gerilimi artırdığı ve Suriye’nin güneyindeki güvenlik dengelerini bozduğu uyarısında bulunuyor. Sınır hattında yaşayan halk, operasyonlar nedeniyle günlük yaşamlarını aksatmak zorunda kalırken, tarım ve ulaşım faaliyetleri de ciddi şekilde etkileniyor.

Diplomatik kaynaklar ise İsrail’in bu adımlarını “stratejik güvenlik önlemleri” olarak nitelendirirken, Suriye hükümeti ve bölgesel aktörler operasyonları kınamayı sürdürüyor. Analistler, bu hareketlerin hem yerel halkın tepkisini artıracağını hem de bölgedeki uluslararası gerilimi yükselteceğini belirtiyor.

Operasyonların yoğunluğu ve kısa süreli tekrarları, bölgedeki gözlemciler arasında endişe yaratıyor. Uzmanlar, İsrail’in stratejik hamlelerinin uzun vadede güvenlik yerine daha fazla istikrarsızlık yaratma potansiyeli taşıdığını vurguluyor.