Venezuela'dan ABD'ye silahlı mücadele yanıtı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, Birleşik Sosyalist Parti'nin, ABD'nin Karayip bölgesindeki askeri varlığı gölgesinde, ülkeye yönelik olası bir ABD saldırısı durumunda silahlı mücadeleye geçilmesine ilişkin önerilerini onayladı.

Resmi Venezuela televizyon kanalında yayınlanan parti kongresinde konuşan Maduro, bu önerilerin "onaylandığını" açıkladı. Maduro, partinin derhal her sokak ve topluluk için saha planları yaparak bu önerileri uygulamaya koyması gerektiğinin altını çizdi. Venezuela halkının "sakinlik ve öz kontrol içinde, ancak kararlılık ve cesaretle en yüksek seviyede tetikte olacağını" vurguladı.

Maduro, "ülkenin toprak bütünlüğü, onuru ve barış hakkını savunmak için silahsız mücadeleden silahlı mücadeleye geçişe dair bir dizi fikri" içeren bir belge aldığını belirtti. "Konu, anayasal kavram olan 'Vatanın Kapsamlı Savunusu' çerçevesinde, halkı olası bir ABD saldırısı durumunda ülke çapında ve kıtasal bir silahlı mücadeleye hazırlamaktır" dedi.

Maduro, ülkenin savunma kapasitesini, "Venezuela'yı zaptedilemez kılmak için" güçlendirme çağrısında bulundu. "Amerikan emperyalizminin tehditleri ve psikolojik savaşı on iki haftadır devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Maduro ile konuşmasında, Parti Genel Sekreteri ve İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, "Venezuela'da ciddi gelişmeler yaşanmasının düşük bir ihtimal olduğunu" ancak vatandaşları en kötüsüne hazırlanmaya ve dış baskılarla yüzleşmek için "Bolivarcı Devrimi güçlendirmeye" çağırdı.

Bu bağlamda, New York Times gazetesi, Trump yönetiminin Venezuela'ya saldırmak için hava saldırıları, Maduro'yu hedef alma ve petrol sahaları ile altyapıyı ele geçirme olmak üzere üç senaryo üzerinde çalıştığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Venezuela'da kara operasyonları ihtimalini ne doğrularım ne de yalanlarım" diyerek, "Maduro'nun günlerinin sayılı olduğını" ima etti.