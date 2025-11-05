  1. Ana Sayfa
Abdülmelik el-Husi: “Yeni Bir Cephe Dönemi Başlıyor, Düşman Hazırlıklı Olsun”

5 Kasım 2025 - 17:17
Yemen’deki Ensarullah Hareketi Lideri Seyyid Abdülmelik Bedreddin el-Husi, yaptığı son konuşmada bölgedeki gerilimin kritik bir eşiğe ulaştığını belirterek, “Bu aşamadan geçmişe göre daha güçlü bir şekilde çıktık. Düşmanla yeni ve farklı bir karşılaşma dönemine giriyoruz.” uyarısında bulundu. El-Husi’nin sözleri, direniş ekseninde yeni bir askeri ve siyasi safhanın habercisi olarak değerlendiriliyor.

    Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA-  Yemen direnişinin simge ismi Seyyid Abdülmelik Bedreddin el-Husi, ülkenin kuzeyinde yaptığı haftalık değerlendirme konuşmasında bölgesel dengelere ve yaklaşan çatışma ihtimaline ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. El-Husi, “Bugün elimizde geçmişte sahip olmadığımız imkanlar, tecrübeler ve stratejik kabiliyetler var. Artık saldırılara sadece savunmayla değil, caydırıcılıkla da yanıt verecek bir güç konumundayız.” dedi.

Ensarullah lideri, özellikle Filistin’de süren direnişin, bölgedeki halkların bilincini ve kararlılığını daha da güçlendirdiğini vurgulayarak, “Gazze’deki kardeşlerimizin direnişi bizim de mücadelemizi derinleştirdi. Bugün ümmetin ortak düşmanı açıkça ortadadır ve bu düşmanla yüzleşmekten geri durmayacağız.” ifadelerini kullandı.

El-Husi ayrıca ABD ve İsrail’in bölgedeki askeri varlığını “istikrarsızlığın ana kaynağı” olarak nitelendirdi. Yemen’in ve bölgedeki direniş güçlerinin, “saldırgan blok” karşısında ortak bir savunma hattı oluşturduğunu belirtti.

Analistler, el-Husi’nin açıklamalarını, özellikle Kızıldeniz’de artan tansiyon ve Ensarullah’ın stratejik hamleleriyle birlikte değerlendirdiğinde, bölgenin yeni bir çatışma dönemine girebileceğine işaret olarak yorumluyor.

Ensarullah’ın askeri ve siyasi kanatlarında yapılan son hazırlıklar da bu söylemi destekliyor. Hareketin son haftalarda yeni savunma sistemlerini test ettiği, aynı zamanda deniz gücünü güçlendirdiği bildiriliyor.

El-Husi’nin uyarısı, Yemen direnişinin sadece savunma pozisyonunda olmadığını, aksine bölgedeki gelişmelere yön verebilecek aktif bir güç haline geldiğini bir kez daha ortaya koydu.

