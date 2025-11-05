Zohran Mamdani Tarihi Zaferle New York Belediye Başkanlığına Seçildi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- New York siyaseti, genç bir liderin yükselişiyle sarsıldı. 34 yaşındaki Müslüman sosyalist Zohran Mamdani, tarihi bir zaferle Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. Mamdani’nin seçimi, kentin politik ve demografik yapısında derin bir değişimin sinyallerini verirken, ABD genel siyasetinde de yankı buldu.

Zafer ilan edilir edilmez, Donald Trump federal düzeyde kente sağlanan mali destekleri kesme tehdidini yineledi. Uzmanlar, bu hamlenin hem kentin bütçesini hem de yerel hizmetleri doğrudan etkileyeceğine dikkat çekiyor. Trump’ın açıklamaları, Mamdani’nin “ilerici ve sosyalist politikaları” karşısında sert bir direnç mesajı olarak yorumlanıyor.

Mamdani, seçim kampanyasında özellikle düşük gelirli bölgeler, sosyal adalet ve eşitlik temalarını öne çıkarmıştı. Analistler, Trump’ın tehdidinin yerel yönetimin uygulama kapasitesini sınırlandırmayı amaçladığını, ancak Mamdani’nin bu durumu, “yerel demokratik iradenin federal müdahaleye karşı savunulması” olarak kullanabileceğini belirtiyor.

Kentin mahallelerinde kutlamalar sürerken, gözlemciler, Mamdani’nin yönetim tarzının hem New York’u hem de ABD genelinde siyasi tartışmaları şekillendireceğine işaret ediyor. Bu seçim, hem genç liderlerin yükselişine hem de federal hükümet ile yerel yönetimler arasındaki gerilimin artmasına yeni bir örnek teşkil ediyor.