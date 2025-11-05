BAE ve İsrail’in Afrika planı ne?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Ekim 2025’in son günlerinde, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) desteğini alan “Hızlı Destek Güçleri” (RSF), liderleri Muhammed Hamdan Daklu’nun (Hemedti) emriyle Darfur’un el-Faşir kentini işgal etti. Sosyal medyada ve uluslararası basında büyük yankı uyandıran bu saldırı, bölgedeki sivillere yönelik ağır katliam ve tecavüz vakalarıyla tarihe geçti. RSF, kısa süre sonra Sudan’ın merkezi hükümetinden ayrıldığını ve kendi idaresini kurduğunu ilan etti.

Bu adım, gözlemciler tarafından yalnızca iç savaş bağlamında değil, bölgesel hesaplar çerçevesinde de değerlendiriliyor. Uzmanlara göre saldırı, BAE’nin Afrika’da genişleyen nüfuz politikasına ve İsrail’in Arap dünyasını etnik ve mezhepsel temelde parçalama planına hizmet ediyor.

Darfur saldırısının arka planı

Sudan ordusu ile Hızlı Destek Güçleri arasında 2023’te başlayan çatışma, kısa sürede ülke geneline yayıldı. RSF, aslen Darfur’da kurulan Cancavid milislerinden türemiş bir güç. Bölge, altın zenginliği, silah ve kaçak ticaret rotaları, ayrıca Avrupa’ya yasadışı göç yolları açısından stratejik bir öneme sahip. RSF’nin Darfur’u ele geçirmesi, hem merkezi hükümete karşı müzakere gücünü artırmak hem de Güney Sudan örneğinde olduğu gibi ayrılıkçı bir yönetim kurmak hedefinin göstergesi.

Abu Dabi’nin kirli rolü

RSF’nin yükselişi, BAE’nin doğrudan desteğiyle mümkün oldu. ABD Hazine Bakanlığı raporlarına göre, Hemedti’nin kardeşi Dubai’de altın ticareti ağını yönetiyor; elde edilen gelir, BAE üzerinden milis güçlerin finansmanına aktarılıyor. Abu Dabi, RSF’ye silah, insansız hava araçları ve paralı asker temini konusunda yardım sağladı. Resmî inkârlara rağmen, Batılı kaynaklar bu desteği açık biçimde doğruluyor.

BAE’nin hedefi yalnızca Sudan değil. Hemedti üzerinden Darfur’u, Halife Hafter aracılığıyla da Libya’nın doğusunu kontrol eden Abu Dabi, böylece Sudan–Libya–Mısır hattında stratejik bir nüfuz üçgeni oluşturmuş durumda. Bu ağ, hem Afrika içi kaynaklara hem de Kızıldeniz ticaret yollarına erişim sağlıyor. BAE’nin bir diğer planı, Kızıldeniz kıyısında Port Sudan’a alternatif bir limanı tamamen kendi kontrolüne almak.

Emirlik-İsrail işbirliği: Ortadoğu’nun yeni bölünme planı

BAE’nin bu yayılmacı stratejisi, İsrail’in bölgeyi parçalama planıyla birebir örtüşüyor. Siyonist stratejist Oded Yinon’un “Büyük İsrail Planı”nda öngördüğü gibi, Arap dünyasının büyük devletleri etnik ve mezhepsel küçük yapılara bölünerek İsrail’in hegemonyasına açık hale getiriliyor. Abu Dabi ile Tel Aviv arasında kurulan “I2U2” güvenlik ittifakı (İsrail–Hindistan–ABD–BAE), bu planın pratik bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Sudan’ın parçalanması, İsrail için stratejik bir kazanım anlamına geliyor. Böylece hem Mısır’ın güneyinde yeni bir istikrarsızlık hattı oluşacak hem de Kızıldeniz boyunca siyonist nüfuz alanı genişleyecek.

Mısır güvenliği için büyüyen tehdit

Darfur’un RSF tarafından ele geçirilmesi, Mısır’ın ulusal güvenliği açısından ciddi bir tehlike oluşturuyor. İsrail’in Gazze’deki soykırım saldırılarıyla eşzamanlı yürütülen bu operasyon, Kahire’nin hem doğudan hem güneyden kuşatılmasına yol açıyor.

Tel Aviv’in Gazze halkını Sina’ya zorla göç ettirme planı ve RSF’nin Darfur’da üslenmesi, Mısır’ı güney sınırlarında istikrarsızlığa açık hale getiriyor.

Uzmanlara göre, BAE’nin Kızıldeniz üzerindeki kontrol çabaları da Mısır’ın Süveyş Kanalı’ndaki tarihsel deniz üstünlüğünü tehdit ediyor. Aynı zamanda Sudan’ın bölünmesi, Nil Nehri havzasında su güvenliği krizine yol açabilir.

Sonuç olarak, Darfur’daki gelişmeler yalnızca Sudan’ın değil, bütün bölgenin geleceğini belirleyecek bir jeopolitik kırılma noktasına işaret ediyor. BAE, İsrail’in bölme stratejisini Afrika’ya taşırken, bölgesel direniş güçleri bu planı “yeni bir sömürge haritası” olarak nitelendiriyor.