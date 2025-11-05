Siyonist rejimin gerçek yüzü: Suçlular değil, gerçeği ifşa edenler cezalandırılıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist İsrail rejimine bağlı bir grup asker, yüzlerini siyah bezle kapatarak pazar günü üst düzey istihbarat ve ordu yetkililerinin eşliğinde bir basın toplantısı düzenledi.

Bu askerlerin, geçtiğimiz yıl sızdırılan bir videoda Filistinli bir esiri Sde Teiman adlı işkence merkezinde toplu halde cinsel saldırıya maruz bıraktıkları görülmüştü. Video, yayınlanmasının ardından dünya genelinde infial yaratmış, işgal rejiminin karanlık yüzünü bir kez daha gözler önüne sermişti.

Olay, Temmuz 2024’te Siyonist İsrail’in güneyindeki işgal altındaki topraklarda bulunan Sde Teiman kampında yaşandı. İsrail Kanal 12 televizyonu, bir ay sonra bu vahşetin görüntülerini yayınladı.

Geçtiğimiz hafta, dönemin askeri başsavcısı Yifat Tomer-Yerushalmi, söz konusu videonun yayınlanmasına izin verdiğini itiraf etti. Bu itiraf, Tel Aviv yönetiminde paniğe neden oldu. Ancak İsrail toplumundaki tepkiler, suçun kendisine değil, görüntülerin sızmasına yöneldi. Netanyahu ve savaş kabinesini utandıran sızıntı, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırımın 70 binden fazla Filistinliyi —çoğu kadın ve çocuk— öldürdüğü döneme denk geldi.

Siyonist İsrail ordusu olayın ardından bir soruşturma başlattı; ancak bu, saldırgan askerler hakkında değil, görüntüleri sızdıranlar hakkında oldu. Bu durum, siyonist sistemin yapısını ve suçlulara sağladığı dokunulmazlığı açıkça ortaya koydu.

Soruşturma, ordu savcılığındaki bazı yetkililerin videoyu Kanal 12’ye sızdırdığı iddiasına odaklandı. Daha önce Sde Teiman’da görevli beş yedek asker, bir Filistinliyi ağır şekilde dövmekten yargılanmıştı. Ancak mahkemeler, saldırganları neredeyse kahramanlaştıran bir tavır sergiledi.

Pazar günü düzenlenen basın toplantısında bu askerler, aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir’in desteğiyle, yaptıkları vahşeti adeta meşrulaştırmaya çalıştı. “Biz kazanacağız” diyen askerlerden biri, kendini mağdur olarak göstermeye kalkıştı.

Olayın merkezindeki askeri yetkili Tomer-Yerushalmi ise görüntüleri dünyaya duyurduğu için tutuklandı. İsrail makamları onu “devlet sırrını ifşa etmekle” suçlarken, işlenen suçu ortaya çıkarması nedeniyle ağır şekilde hedef aldı.

Filistinli mağdur, yoğun işkenceye ve toplu tecavüze uğradıktan sonra ağır iç yaralanmalar geçirdi; 20 ameliyatın ardından yaşama tutunabildi. Ancak hiçbir suçlama yöneltilmeden serbest bırakıldı. Kaynaklar, serbest bırakılmasının tek nedeninin, onun tanıklık etmesini engellemek olduğunu belirtiyor.

Sızdırılan gizli bir askeri belge, mağdurun sivil bir Gazzeli olduğunu ve İsrail propagandasının iddia ettiği gibi Hamas mensubu olmadığını ortaya koydu.

Birleşmiş Milletler’in raporları, İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik sistematik cinsel saldırı, çıplak bırakma ve işkenceyi “standart prosedür” haline getirdiğini belgeliyor. BM, bu eylemleri “Filistin halkını aşağılamak, sindirmek ve yok etmek amacıyla kullanılan savaş yöntemi” olarak nitelendirdi.

İsrailli insan hakları örgütü Breaking the Silence da Sde Teiman’daki işkencelerin sistematik olduğunu doğruladı.

Ayrıca çok sayıda tanık, Filistinli tutsakların organlarının çalındığını ve vücutlarında ameliyat izleriyle geri gönderildiklerini bildirdi.

Hamas, uluslararası komitelerin İsrail hapishanelerine giderek koşulları incelemesi ve Filistinli mahkumların derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Euro-Med İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Ramy Abdu, “Bir adam kameralar önünde tecavüze uğrarken, İsrail toplumunun onu alkışlaması bu rejimin ahlaki çöküşünün açık göstergesidir.” dedi.

BM Özel Raportörü Francesca Albanese ise, 7 Ekim’den bu yana Filistinlilere yönelik işkencenin “yaygın ve sistematik” hale geldiğini belirterek, “Hem erkek hem kadın tutuklular cinsel şiddet ve tecavüze maruz kalıyor” ifadesini kullandı.

Bu olay, İsrail’de kökleşmiş bir kültürün parçası. İşgal rejimi yalnızca toprakları değil, insan onurunu da hedef alıyor.