ABD’nin yeni cephesi: Yemen’e karşı medya ve algoritma savaşı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Donald Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından Kızıldeniz’deki çatışmaların geçici olarak durması, Washington’un Yemen’e karşı yürüttüğü savaşın bitmediğini, sadece biçim değiştirdiğini gösteriyor. ABD ordusu Yemen’in kararlı direnişi karşısında sahadan çekilmek zorunda kaldı, fakat bu geri çekilme, yerini çok daha sinsi bir cepheye – bilgi ve medya savaşına – bıraktı.

ABD ve Batılı müttefikleri, Yemen’in Gazze’ye verdiği desteği cezalandırmak için medya, sosyal ağlar ve dijital platformlar üzerinden kapsamlı bir psikolojik savaş yürütüyor. Bu savaşın merkezinde; hesap kapatmaları, içerik sansürü, sistematik karalama kampanyaları ve “Yemen güvenlik tehdidi oluşturuyor” şeklindeki manipülatif anlatılar bulunuyor. Uzmanlara göre Washington, askeri yenilgisini medya operasyonlarıyla telafi etmeye çalışıyor.

Gözlemciler, bu “sessiz tırmanışın” amacının, direniş eksenini itibarsızlaştırmak ve Yemen’in Gazze’ye verdiği siyasi desteği “istikrarsızlık” olarak göstermek olduğunu belirtiyor. Bu bağlamda ABD, medya ağlarını kullanarak uluslararası kamuoyunu yönlendirmeye ve Yemen’in haklı duruşunu karartmaya çalışıyor.

ABD destekli medya operasyonları

Uluslararası raporlara göre, Washington yönetimi 2024’te Yemen karşıtı medya kampanyalarını doğrudan yönlendirmeye başladı. ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları, Yemen’e karşı “bilgi savaşı” yürütmek üzere özel medya birimleri kurdu. CNN ve Foreign Affairs gibi Batı merkezli yayınlar, Yemen’i “küresel ekonomi için tehdit” olarak çerçeveleyen içerikler üretirken, İsrail yanlısı Middle East Forum açıkça “Ensarullah’ı gayrimeşru ilan edecek uzun süreli bir kampanya” çağrısı yaptı.

Aynı dönemde Amerikan Merkez Komutanlığı (CENTCOM), bölgedeki bazı Körfez ülkeleriyle ortak “bilgi operasyonları” yürütmek için koordinasyon toplantıları düzenledi. Bu operasyonların hedefinde sadece Yemen değil, bütün Direniş Cephesi var.

Suudi medyası ABD’nin sesi gibi çalışıyor

Arap Yarımadası’nda yayın yapan bazı medya kuruluşları, ABD’nin çizdiği hat doğrultusunda Yemen’e yönelik yalan haberler ve manipülasyonlar yayıyor. Uzmanlara göre bu kanallar, “Yemen’in direnişi”ni güvenlik tehdidi gibi göstermek için Batı propagandasını Arap kamuoyuna tercüme eden bir araç haline geldi.

Dijital kuşatma: Yeni savaş cephesi

Sosyal medya platformları da bu savaşın bir parçası. Yemenli gazetecilerin ve direniş yanlısı hesapların içerikleri, “topluluk kuralları” bahanesiyle engelleniyor. Algoritmalar, Yemen anlatısının görünürlüğünü kısıtlıyor. Bu durum, artık sadece bir medya savaşı değil; bilinçlerin hedef alındığı dijital bir işgal anlamına geliyor.

Geçmişin taktiği, bugünün teknolojisiyle

Bu medya savaşı, 2006 Temmuz Savaşı sonrası Lübnan direnişine karşı yürütülen Batı-İsrail propagandasının güncellenmiş versiyonu. Fark, artık dijital araçların, sosyal medya ordularının ve yapay zekâ destekli propaganda ağlarının devrede olması.

Sonuç: Görünmeyen cephede süren savaş

Yemen’e karşı savaşın biçimi değişti. Tanklar geri çekildi ama bilgi cephesi her zamankinden daha sıcak. Bugün savaş, gözle görülmeyen bir alanda – zihinlerde – sürüyor. ABD’nin medya kuşatması, Yemen’in siyasi ve insani duruşunu hedef alıyor; fakat Sana’daki direniş, hem sahada hem anlatıda varlığını koruyor.