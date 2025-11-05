ABD’nin yeni stratejisi: Yemen’e karşı ekonomik abluka

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD’nin Yemen’deki barış sürecini sabote eden yeni hamlesi, savaşın askeri boyutundan ekonomik kuşatmaya geçtiğini bir kez daha ortaya koydu. Tesnim’in Sana muhabiri Faruk Ali’nin bildirdiğine göre, Sana merkezli Yemenli tüccarlara ait yüzlerce temel ihtiyaç konteyneri, Aden’deki Suudi-Emirati koalisyonuna bağlı hükümet güçleri tarafından alıkonuldu. Bu mallar, Sana halkının gıda ve yaşam malzemesi ihtiyacını karşılamak üzere başkent yönüne taşınırken el konuldu.

Bu adım, ABD’nin Yemen dosyasında “barışçıl çözüm” görüntüsü altında yürüttüğü kuşatma politikasının yeni bir örneği olarak değerlendiriliyor. Washington’un yönlendirmesiyle hareket eden Aden yönetimi, Yemen halkına uygulanan ekonomik ablukanın şiddetini artırıyor.

Ekonomi uzmanı Reşid el-Haddad, yaşananların açık bir ABD-Suudi-Emirati iş birliği olduğunu vurgulayarak, “Koalisyonun hedefi, Sana hükümetini halk desteğinden koparmak ve Yemen halkını açlıkla cezalandırmaktır.” dedi. Haddad, yüzlerce konteynerin ülkeye girişine izin verilmediğini, ülkenin güneydoğusundaki tüm liman ve geçiş noktalarının “işgal altında” olduğunu belirtti.

El-Haddad ayrıca, Sana yönetiminin ABD’nin ekonomik kuşatmasına meşru bir yanıt olarak Amerikan petrol gemilerinin Yemen sularına girişini yasakladığını duyurdu. Bu karar, ABD’nin yeni yaptırımlarına ve Yemenli şirketlerin faaliyetlerine yönelik engellemelere tepki olarak alındı.

Yazar Salah es-Samei ise ABD’nin Yemen’e karşı “sessiz savaş” yürüttüğünü vurgulayarak, “Washington’un ekonomik terörü, askeri işgalden daha yıkıcı hale geldi. Artık Yemen’e Amerikan mallarının girişi dahi yasaklandı. Sana yönetimi, ulusal onurunu korumak için kendi halkını savunuyor.” ifadelerini kullandı.

Gazze savaşının sona ermesine rağmen, ABD’nin Yemen’e karşı yürüttüğü ekonomik saldırılar hız kesmeden sürüyor. Uzmanlara göre, Sana’nın karşı hamleleri yalnızca bir savunma değil, uluslararası hukuka göre meşru bir direnç hakkının uygulanmasıdır. Bu ekonomik savaşın, Yemen krizinde yeni bir gerginlik dalgasını tetiklemesi bekleniyor.