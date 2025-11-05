Gazze'de şehit sayısı 68 bin 875'e çıktı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, katil İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan çıkartılan cenazelere ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere, enkazdan çıkarılan 2 kişi ile yeni saldırılarda şehit olan 1 kişinin cansız bedeni ve 2 yaralının ulaştığı belirtildi. Ateşkesin başlamasından bu yana İsrail saldırılarında toplam 241 kişinin yaşamını yitirdiği, 609 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 513 cansız bedenin çıkarıldığı ifade edildi. Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda şehit olanların sayısının ise 68 bin 875'e yaralıların sayısının 170 bin 679'a ulaştığı aktarıldı.