İran’dan net mesaj: Füze gücü pazarlık konusu değil

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi, ABD ile olası görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, “Eğer bir müzakere olacaksa, bu yalnızca nükleer dosya çerçevesinde olur” dedi.

Arakçi, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Washington’un geçmişte de İran’ı nükleer müzakereler dışında konulara çekmeye çalıştığını ancak Tahran’ın bu dayatmaları asla kabul etmediğini vurguladı. “Amerikalılar her zaman füze programımızı ve bölgesel politikamızı gündeme getirmek istediler, fakat bizim tavrımız başından beri nettir: savunma kabiliyetimiz ve bölgesel rolümüz pazarlık konusu değildir.” ifadelerini kullandı.

İran diplomasisinin çok boyutlu çizgisine dikkat çeken Arakçi, Umman ile yapılan stratejik istişarelerin düzenli biçimde devam ettiğini belirtti. “İran ve Umman arasındaki siyasi istişare toplantıları, altı ayda bir Tahran ve Maskat’ta dönüşümlü olarak yapılmaktadır. Bu diyalog, bölgesel istikrarın korunması için önemlidir.” dedi.

Bakan, iki Fransız vatandaşının serbest bırakılmasına ilişkin soruya da yanıt verdi: “Söz konusu kişiler casusluk suçlamasıyla yargılanmışlardı, ancak İslam Cumhuriyeti’nin insani ve ahlaki değerleri çerçevesinde af kapsamında serbest bırakıldılar.”

Fransa’daki İran vatandaşıyla ilgili soruya ise Arakçi şu şekilde cevap verdi: “Hanımefendi Mahdiye Esfendiyari özgürdür ve şu anda Paris’teki İran Büyükelçiliğimizde bulunmaktadır. Mahkeme süreci tamamlandıktan sonra ülkesine dönecektir.”

Arakçi’nin bu açıklamaları, Batı’nın İran’a karşı baskı politikalarının sonuçsuz kaldığını ve Tahran’ın kendi ilke ve çıkarlarından taviz vermediğini bir kez daha ortaya koydu. İran, direniş eksenine karşı yürütülen ABD-İsrail eksenli tehditlere rağmen diplomatik bağımsızlığını korumaya devam ediyor.