  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Washington’un Yeni Oyunu: Direnişi Silahsızlandırma Planında Türkiye Arabulucu Rolünde

6 Kasım 2025 - 16:31
News ID: 1747388
Washington’un Yeni Oyunu: Direnişi Silahsızlandırma Planında Türkiye Arabulucu Rolünde

Amerikan Axios sitesinin ortaya çıkardığı bilgilere göre, Trump yönetimi döneminde Washington, Refah’taki Hamas mensuplarının silah bırakması için gizli bir plan hazırlamıştı. ABD’nin talebiyle Türkiye’nin arabulucu olarak dâhil edildiği bu plan, direnişin silahlarını “üçüncü bir tarafa” teslim etmesi karşılığında af sözü verilmesini öngörüyordu.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Orta Doğu’da direniş eksenini etkisizleştirmeyi hedefleyen Batı merkezli planların bir yenisi gün yüzüne çıktı. Axios’un haberine göre, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanları, Gazze’nin güneyinde yer alan Refah kentindeki Hamas güçlerinin silahsızlandırılması için özel bir model üzerinde çalıştı.

Planın özünde, direnişin elindeki silahların tamamen devredilmesi ve karşılığında bazı isimlerin affedilmesi yer alıyordu. ABD bu süreçte, Türkiye’nin bölgedeki nüfuzundan yararlanarak arabulucu bir pozisyon üstlenmesini istedi. Ancak söz konusu planın, direnişin “onurlu teslimiyet” adı altında tasfiye edilmesi amacını taşıdığı yorumları yapıldı.

Direniş kaynakları, bu tür girişimlerin yıllardır farklı başlıklar altında sürdüğünü, ancak hiçbirinin Filistin halkının iradesini teslim alamadığını vurguluyor. Hamas’a yakın çevreler ise “silah bırakmanın direnişi değil, işgali meşrulaştıracağını” belirterek, bu tarz projelerin Batı’nın bölgesel hesaplarını perdelemekten öteye gitmediğini ifade ediyor.

Uzmanlar, Washington’un bu yaklaşımının Filistin davasını bir güvenlik meselesine indirgemeye çalıştığını, oysa meselenin özünün halkın özgürlük mücadelesi olduğunu hatırlatıyor. Direnişin silahı, sadece askeri bir güç değil; halkın bağımsızlık arzusunun sembolü olarak görülüyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha