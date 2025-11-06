Washington’un Yeni Oyunu: Direnişi Silahsızlandırma Planında Türkiye Arabulucu Rolünde

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Orta Doğu’da direniş eksenini etkisizleştirmeyi hedefleyen Batı merkezli planların bir yenisi gün yüzüne çıktı. Axios’un haberine göre, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanları, Gazze’nin güneyinde yer alan Refah kentindeki Hamas güçlerinin silahsızlandırılması için özel bir model üzerinde çalıştı.

Planın özünde, direnişin elindeki silahların tamamen devredilmesi ve karşılığında bazı isimlerin affedilmesi yer alıyordu. ABD bu süreçte, Türkiye’nin bölgedeki nüfuzundan yararlanarak arabulucu bir pozisyon üstlenmesini istedi. Ancak söz konusu planın, direnişin “onurlu teslimiyet” adı altında tasfiye edilmesi amacını taşıdığı yorumları yapıldı.

Direniş kaynakları, bu tür girişimlerin yıllardır farklı başlıklar altında sürdüğünü, ancak hiçbirinin Filistin halkının iradesini teslim alamadığını vurguluyor. Hamas’a yakın çevreler ise “silah bırakmanın direnişi değil, işgali meşrulaştıracağını” belirterek, bu tarz projelerin Batı’nın bölgesel hesaplarını perdelemekten öteye gitmediğini ifade ediyor.

Uzmanlar, Washington’un bu yaklaşımının Filistin davasını bir güvenlik meselesine indirgemeye çalıştığını, oysa meselenin özünün halkın özgürlük mücadelesi olduğunu hatırlatıyor. Direnişin silahı, sadece askeri bir güç değil; halkın bağımsızlık arzusunun sembolü olarak görülüyor.