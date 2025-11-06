Mamdani’ye Tepki: “New York’un Yeni Başkanı Halkların Değil, Sistemin Adamı Olacak”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- New York siyasetinde son dönemin en tartışmalı isimlerinden biri olan Mamdani, seçim atmosferinin giderek ısındığı şu günlerde farklı kesimlerden eleştiri topluyor. Özellikle göçmen toplulukları ve çevre bölgelerde yaşayan halklar, Mamdani’nin kampanyasında “halkın sesi” söylemini sıkça kullanmasına rağmen, gerçekte bu söylemin arkasının boş olduğunu belirtiyor.

Bölge sakinleri, Mamdani’nin politik çizgisinin küresel sermayenin çıkarlarına hizmet ettiğini, halkın ekonomik ve sosyal sorunlarını ise görmezden geldiğini ifade ediyor. “Bu tür adaylar her zaman umut vaat eder, ama kazandıklarında ilk unuttukları şey halkın sesi olur,” diyen bazı sivil toplum temsilcileri, seçimlerin bir kez daha sistemin kendi iç hesaplaşmasına dönüştüğünü söylüyor.

Analistlere göre, Mamdani’nin adaylığı özellikle direniş eksenine sempati duyan topluluklarda güvensizlik yaratmış durumda. Çünkü Mamdani, geçmişte ABD’nin dış politikalarına yönelik sert bir eleştiri sunmaktan kaçınmış, Filistin meselesi ve küresel adalet gibi başlıklarda net bir tavır ortaya koymamıştı.

Seçim atmosferi kızışırken, New York’taki halkın bir kısmı “değişim” söyleminin artık inandırıcılığını yitirdiğini düşünüyor. Direniş yanlısı bazı çevreler ise bu durumu, Batı siyasetinin kendi iç çelişkilerinin bir yansıması olarak değerlendiriyor: “Adalet, seçim sloganlarında değil; halkın iradesinde filizlenir.”