Irak Sandık Başında: Halk Umut mu Arıyor, Yoksa Güvenini mi Yitiriyor?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Irak, bir kez daha sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Ancak bu seçimler, önceki yıllardan farklı olarak ülke halkının geleceğe dair umudunu test edecek nitelikte. Bir yanda reform vaadiyle sahneye çıkan siyasi bloklar, diğer yanda yıllardır süren siyasi çıkmazlar, ekonomik çöküş ve işsizlikle boğuşan kitleler var.

Siyasi analistler, bu seçimlerin “ya yeniden doğuş ya da tamamen çöküş” anlamına geleceğini ifade ediyor. Güney vilayetlerinde halkın ilgisizliği, özellikle Sadr hareketinin tabanında ciddi bir kırılmanın yaşandığına işaret ediyor. Necef, Basra ve Meysan gibi illerde yapılan saha gözlemleri, seçmenlerin çoğunun “oy versem de değişen bir şey olmayacak” düşüncesine saplandığını gösteriyor.

Uzmanlara göre, Irak halkı artık sadece politikacıların değil, sistemin tamamının meşruiyetini sorguluyor. ABD işgalinden bu yana bir türlü istikrara kavuşamayan ülke, dış etkilerle şekillenen yönetim yapısından bunalmış durumda. Halkın büyük bir kısmı, “gerçek bağımsızlık” ve “adil yönetim” talebini dile getiriyor.

Direniş eksenine yakın çevreler ise bu seçimleri, Irak’ın kendi kararlarını yeniden sahiplenmesi için son bir fırsat olarak görüyor. Halkın sandığa küsmemesi gerektiğini savunan direniş yanlısı çevreler, “her oy, yabancı vesayete karşı bir direniştir” mesajı veriyor.

Seçimlere sayılı günler kala Irak sokaklarında tek bir soru yankılanıyor: Bu defa halk, kaderini yeniden yazabilecek mi?