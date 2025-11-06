Suriye’nin Koalisyona Katılımı Dengeyi Sarsabilir: HTŞ İçinde Fırtına Yaklaşıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suriye sahasında dengeler yeniden değişmek üzere. Şam’ın koalisyon güçleriyle iş birliği ihtimali, uzun süredir donmuş durumda olan cepheleri yeniden hareketlendirdi. Özellikle kuzey bölgelerinde etkili olan HTŞ (Heyet Tahrir eş-Şam) cephesinde, bu gelişme liderlik ve ideolojik bütünlük açısından ciddi sarsıntılar yaratabilir.
6 Kasım 2025 - 16:48
News ID: 1747396
Şam yönetiminin uluslararası koalisyona olası katılımı, Suriye sahasında yeni bir hesaplaşmanın fitilini ateşleyebilir. Uzmanlara göre bu adım, hem SDG’yi masada taviz vermeye zorlayacak hem de HTŞ’nin lideri Ebu Muhammed el-Colani için yeni bir iç kriz dönemini başlatabilir. Zira örgüt saflarında ABD’ye düşman, IŞİD’e ise “kardeş” gözüyle bakan unsurların varlığı, ciddi bir çatışma potansiyeli doğuruyor.
yorumunuz