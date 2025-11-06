Suriye’nin Koalisyona Katılımı Dengeyi Sarsabilir: HTŞ İçinde Fırtına Yaklaşıyor

HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani, Suriye’nin koalisyona dahil olma ihtimalini örgütün “varlık gerekçesi” açısından bir tehdit olarak görüyor. Ancak Colani’nin pragmatik yaklaşımı, örgüt içindeki radikal kanat tarafından tepkiyle karşılanıyor. Örgüt içinde “ABD’ye karşı savaş sürmeli” diyen grup ile “yeni döneme uyum sağlanmalı” diyen fraksiyon arasındaki gerginlik gün geçtikçe büyüyor.

Askerî gözlemcilere göre, HTŞ içindeki bu fikir ayrılıkları yalnızca ideolojik değil, aynı zamanda çıkar çatışmalarına da dayanıyor. Birçok saha komutanı, Colani’nin son yıllarda izlediği “uluslararası meşruiyet arayışı” çizgisini örgütün temel ilkelerine ihanet olarak değerlendiriyor.

Öte yandan SDG’nin de (Suriye Demokratik Güçleri) bu denklemde baskı altına girmesi bekleniyor. Şam’ın koalisyonla masaya oturması, SDG’yi hem ABD’ye hem de merkezi yönetime karşı konumunu yeniden tanımlamaya zorlayabilir.

Bölge kaynaklarına göre, eğer bu süreç hızla ilerlerse, hem HTŞ içinde bölünmeler hem de SDG saflarında hizipleşmeler kaçınılmaz hale gelecek. Direniş çevreleri, tüm bu gelişmelerin “Suriye’nin kaderini dış müdahaleler değil, halkın direnci belirleyecek” tezini bir kez daha doğruladığı görüşünde.