Direnişin Geleceği Belirsiz: Anlaşmanın Rotası Kimin Elinde?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Bölgeden edinilen bilgilere göre, arabulucuların uzun süredir üzerinde çalıştığı metin, taraflar arasında derin görüş ayrılıklarını ortaya koydu. Direniş kaynakları, müzakerelerin, halkın iradesi ve direnişin meşruiyetini koruma kararlılığı çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini vurgularken, siyonist rejim temsilcileri hâlâ “silahsızlandırma” ısrarını sürdürüyor.

Gazze’den gelen açıklamalarda, “herhangi bir anlaşmanın direnişin özünü hedef alma girişimi” olarak görüldüğü ifade edilirken, Hamas’ın sahadaki kontrolünü ve güvenlik mekanizmalarını devretmeyeceği özellikle kaydedildi.

Uzmanlar, bu durumun, bölgedeki kırılgan ateşkesin yeniden gerilime dönüşmesine yol açabileceğini değerlendiriyor. Ancak tüm belirsizliklere rağmen, halkın sokaklarda sürdürdüğü direniş iradesi, müzakere masasında alınacak kararların en güçlü belirleyicisi olmaya devam ediyor.