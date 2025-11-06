Tel Aviv’in Casusluk Gölgesi Yemen’de Ortaya Çıktı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yemen güvenlik birimlerinin son operasyonlarında, İsrail bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda gizli iletişim ağı ve takip cihazı ele geçirildi. Yerel kaynaklar, bu ağların insansız hava araçları ve sivil görünümlü uydu ekipmanları üzerinden veri aktarımı sağladığını ifade etti.

Uzmanlar, İsrail’in bölgedeki bu tür faaliyetlerle yalnızca istihbarat toplamayı değil, aynı zamanda direniş hareketlerinin iç yapısını hedef almayı amaçladığına dikkat çekiyor. Casusluk ağlarının, özellikle Filistin’de yürütülen direniş hatlarıyla doğrudan bağlantılı isimleri izlemek için devreye alındığı yönünde güçlü iddialar bulunuyor.

Yemen’deki direniş kaynakları ise yapılan bu hamleleri, “bölge halkının özgür iradesini bastırmaya yönelik başarısız bir girişim” olarak nitelendiriyor. Halk içerisinde oluşan dayanışma bilinci ve direnişe verilen destek, bu tür istihbarat girişimlerinin sahadaki etkisini önemli ölçüde sınırlıyor.

Bölge uzmanları, bu gelişmelerin Ortadoğu’da gizli savaşın yeni bir boyuta geçtiğini, ancak direnişin tecrübesi ve örgütlenme kabiliyeti sayesinde bu gölge operasyonların başarıya ulaşmasının düşük olduğunu değerlendiriyor.