ABD’nin Gizli Planı: Şam’da Yeni Üs, Direnişe Karşı Eski Oyun

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Bölgedeki güvenilir kaynaklara göre ABD, son haftalarda Şam yakınlarındaki bir hava üssüne asker konuşlandırma hazırlığı yürütüyor. Bu adımın, Tel Aviv’le sahadaki koordinasyonu derinleştirmeyi ve direniş ekseninin Suriye içindeki etkisini zayıflatmayı hedeflediği değerlendiriliyor.

HTŞ üzerinden yürütülen görüşmeler, Washington’un bölgesel taşeron güçleri birleştirme planının yeni bir aşamasına işaret ediyor. Kaynaklar, özellikle İdlib hattındaki hareketliliğin bu hazırlıkla bağlantılı olduğuna vurgu yapıyor.

Suriye’nin kuzeyinde yoğunlaşan askeri sevkiyat iddiaları, direniş güçleri arasında tedbirli bir bekleyişe neden oldu. Şam yönetimi ise, ülkesinin egemenliğini ihlal eden her türlü askeri varlığın “düşmanca bir adım” sayılacağını ilan etti.

Direniş çevreleri, ABD’nin bu yeni hamlesini “bölgesel dengeyi bozma çabası” olarak değerlendirirken, gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtiyor.