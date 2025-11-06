Tel Aviv’in Panik Hamlesi: Katz, Sınırı Kapatıp Direnişi Durdurmayı Hedefliyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail yönetimi, Gazze çevresinde artan direniş faaliyetleri karşısında alarm durumuna geçti. Savaş Bakanı Israel Katz, Sina sınır hattının silah ve malzeme geçişlerini engellemek bahanesiyle tamamen askerî kontrol altına alındığını duyurdu. Ancak bölge kaynaklarına göre bu kararın asıl amacı, direnişin tünel ağını ve sevkiyat hatlarını tamamen baskı altına almak.

Katz’ın orduya “angajman kurallarını yeniden yazın” talimatı, Tel Aviv’in askeri denklemi daha saldırgan bir çizgiye taşıyacağı sinyali olarak okunuyor. Gazze çevresindeki gözlemciler, İsrail insansız hava araçlarının son günlerde Mısır sınır hattında yoğun uçuşlar gerçekleştirdiğini, buna rağmen sahadaki direniş unsurlarının hareket kabiliyetini koruduğunu aktarıyor.

Kahire yönetimi ise sessizliğini koruyor. Ancak bölge analistleri, İsrail’in bu hamlesinin Mısır’ın egemenlik alanı üzerinde fiili bir baskı yaratacağı uyarısında bulunuyor.

Direniş çevreleri, Tel Aviv’in “güvenlik önlemleri” adı altında attığı bu adımların Gazze kuşatmasını derinleştirmekten öteye geçmeyeceğini, bölge halkının iradesini kırmaya yetmeyeceğini vurguluyor.