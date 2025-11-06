Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Rus yetkililer, son haftalarda Zaporizhia çevresinde artan hareketliliğe dikkat çekerek Batı’nın, Ukrayna sahasında nükleer bir sabotaj planı kurguladığına dair uyarılarda bulundu. Dış İstihbarat Servisi tarafından yapılan açıklamada, “Batı medyasının, olası bir kazayı önceden Rusya’ya yükleme hazırlığında olduğu” vurgulandı.

Kremlin kaynakları, bu girişimin yalnızca Moskova’yı karalamaya değil, Avrupa kamuoyunu savaşın tırmandırılmasına ikna etmeye yönelik olduğuna dikkat çekti. Devlet Başkanı Vladimir Putin, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, nükleer tesislerde yaşanacak en küçük olayın bile milyonlarca insanı etkileyeceğini, bunun hiçbir biçimde “kontrollü kriz” sayılamayacağını belirtti.

Rusya’nın uyarısı, Avrupa’daki bazı uzmanlar tarafından da ciddiyetle karşılandı. Enerji analistleri, Zaporizhia çevresinde elektrik kesintileri ve askeri faaliyetlerin artmasının riskleri büyüttüğünü, böyle bir tesisin savaş ortamında güvenliğini sağlamanın imkansız hale geldiğini belirtiyor.

Moskova yönetimi, Batı’nın “tehlikeli oyunlar” oynadığı uyarısını yineleyerek uluslararası gözlemcilerin derhal sahaya davet edilmesi çağrısında bulundu. Rusya, bu hamleyle hem nükleer güvenliği garanti altına almayı hem de “propaganda savaşının” önünü kesmeyi hedefliyor.