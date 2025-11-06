Pyongyang’dan Washington’a Sert Tepki: Yaptırımlar Direnişi Durduramaz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin “siber suç” gerekçesiyle devreye aldığı son yaptırım paketinin, uzun süredir sürdürülen düşmanca politikanın yeni bir yansıması olduğu ifade edildi. Bakanlık sözcüsü, “ABD yönetimi, kendi ekonomik üstünlüğünü korumak için bağımsız ülkeleri hedef alıyor” ifadelerini kullandı.

Pyongyang yönetimi, bu tür adımların ülkenin savunma stratejisini veya siyasi kararlarını etkilemeyeceğini belirterek, “Kore halkı, baskı ve tehdit altında geri adım atmaz” açıklamasında bulundu. Söz konusu yaptırımların, Washington’un Asya-Pasifik hattındaki güç dengesini kendi lehine çevirmek için yürüttüğü daha geniş bir planın parçası olduğu yorumları da öne çıktı.

Kuzey Kore basını ise yaptırım kararlarının, ABD’nin “kendi başarısız politikalarını örtme girişimi” olduğunu savundu. Ülke içindeki siyasi analizlerde, bu tür hamlelerin Kore Yarımadası’nda istikrarsızlığı derinleştireceği ve diyalog kapılarını tamamen kapatacağı belirtiliyor.

Tüm baskılara rağmen Pyongyang’ın kararlılığını sürdürdüğü, bölgesel dengeyi Batı’nın çıkar çizgisine teslim etmeyeceği değerlendirmesi ise dikkat çekiyor.