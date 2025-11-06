Blair Yeniden Sahada: Eski Savaş Mimarı Bu Kez Beyrut’a Geliyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Ortadoğu’da ismi savaş, işgal ve kargaşa ile özdeşleşen Tony Blair, yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor. İngiliz basını ve bölge kaynakları, Blair’in önümüzdeki hafta Lübnan’a bir dizi temas için gelmeyi planladığını doğruladı. Ziyaretin, ABD’nin “Barış Konseyi” adı altında Filistin ve Lübnan üzerinde yeni bir siyasi denklemi dayatmayı hedefleyen girişimle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Blair’in 2000’li yıllarda Washington’la kurduğu sıkı işbirliği, Irak ve Afganistan’da yaşanan yıkımların toplumsal hafızasında derin izler bırakmıştı. O dönem aldığı kararlar, bugün hâlâ bölgedeki gerilimlerin fitilini ateşleyen zincirin halkaları arasında gösteriliyor.

Beyrut kaynaklarına göre Blair’in ziyareti, diplomatik bir temas olmanın ötesinde, direniş ekseninin etrafında şekillenen bölgesel dayanışmayı test etmeyi amaçlıyor. ABD’nin öncülüğündeki “Barış Konseyi” planı, görünürde diyalog masası kurmayı hedeflese de, sahada direniş hattını zayıflatmaya dönük bir manevra olarak değerlendiriliyor.

Lübnanlı siyasi çevreler, “Batı’nın her barış adı altındaki projesi, yeni bir baskı dalgası anlamına geliyor” yorumunu yapıyor. Direniş eksenine yakın kaynaklar ise Blair’in ziyaretinin “bölge halklarının hafızasında kapanmamış yaraları yeniden kanatabileceği” uyarısında bulunuyor.