Hizbullah’tan Net Mesaj: Lübnan Egemenliğine Dokunan Bedel Öder

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan direniş hareketi Hizbullah, ülkenin üst düzey yönetici kadrosuna ve halka hitaben dikkat çekici bir açık mektup yayımladı. Açıklamada, son haftalarda İsrail’in güney sınırda artan askeri ihlalleri ve Washington eliyle yürütülen yeni arabuluculuk çabaları “egemenliğe ve ulusal onura yönelmiş açık tehdit” olarak tanımlandı.

Metinde, Lübnan’ın ne siyasi ne de askeri düzeyde “siyonist şantajlara” boyun eğmeyeceği vurgulanırken, direnişin halk desteğiyle ülke topraklarını savunma kararlılığının altı çizildi. Hizbullah, “ülkenin güvenliği ve onuru pazarlık konusu değildir” ifadeleriyle mesajını doğrudan İsrail ve ABD’ye yöneltti.

Açıklama, bölgede tansiyonun yeniden yükseldiği bir dönemde geldi. İsrail ordusunun son haftalarda sınır hattında gerçekleştirdiği hava keşifleri ve topçu saldırıları, Beyrut yönetimi tarafından “ateşkes ihlali” olarak nitelendiriliyor. Analistler, Hizbullah’ın mesajının hem içerideki kararlılığı hem de bölgesel dayanışmayı perçinleme amacı taşıdığı görüşünde.

Washington’un öncülüğündeki müzakere girişimlerinin ise Lübnan sahasında kalıcı bir çözüm üretmekten çok, İsrail’in güvenlik gerekçelerini dayatma girişimi olarak algılandığı belirtiliyor. Direniş kaynakları, “Lübnan halkı, egemenliği için bedel ödemekten çekinmez” ifadesini yineliyor.