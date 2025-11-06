Suriye’de Sağlık Krizi Derinleşiyor: DSÖ, Batı’nın Sessizliğine Dikkat Çekti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Dünya Sağlık Örgütü’nün yayımladığı son rapora göre, Suriye’nin kuzeybatısında sağlık sistemi çökme noktasına geldi. HTŞ’nin kontrolünde bulunan bölgelerde 7,4 milyon civarında sivil, temel sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor. DSÖ yetkilileri, tıbbi personel yetersizliği, ilaç sıkıntısı ve altyapının neredeyse tamamen çökmüş olmasının halkı ölümcül salgınlara açık hale getirdiğini bildirdi.

Raporda ayrıca, ülkenin genelinde sağlık kurumlarının büyük bölümünün ya bombardımanla yıkıldığı ya da ekonomik yaptırımlar nedeniyle işlevsiz hale geldiği hatırlatıldı. Uzmanlara göre bu durum, yalnızca kuzeydeki sahte yönetimlerin ihmali değil, aynı zamanda Batı’nın uyguladığı uzun vadeli ekonomik kuşatmanın insani sonuçlarının bir yansıması.

Suriye Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Şam yönetiminin uluslararası yardımların adil biçimde dağıtılması için Birleşmiş Milletler’e çağrıda bulunduğunu, ancak Batılı devletlerin bu taleplere kulak tıkadığını belirtiyor.

Bölge kaynakları, sağlık krizinin yalnızca insani değil, aynı zamanda siyasi bir baskı aracı haline geldiğini dile getiriyor. Direniş eksenindeki gözlemciler ise Suriye’ye uygulanan yaptırımların “sağlık sistemini hedef alan sessiz bir savaş” niteliği taşıdığını savunuyor.